Herida una mujer de 70 años atropellada en la calle General Benavides de León

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Una mujer de 70 años resultó herida esta mañana en un atropello ocurrido en la calle General Benavides de la ciudad de León.

El suceso tuvo lugar a las 10 horas y la mujer presenta un golpe en una pierna y se queja de dolor. En el lugar se han personado agentes de la Policía Local y Nacional, además del Servicio de Emergencias de Castilla y León, con una ambulancia de soporte vital básico.