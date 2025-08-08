Herida una mujer de 70 años atropellada en la calle General Benavides de León
Presenta un golpe en una pierna
Una mujer de 70 años resultó herida esta mañana en un atropello ocurrido en la calle General Benavides de la ciudad de León.
El suceso tuvo lugar a las 10 horas y la mujer presenta un golpe en una pierna y se queja de dolor. En el lugar se han personado agentes de la Policía Local y Nacional, además del Servicio de Emergencias de Castilla y León, con una ambulancia de soporte vital básico.