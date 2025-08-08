Cuatro heridas en dos accidentes en León y en Prado de la Guzpeña

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

Cuatro mujeres resultaron heridas en dos accidentes ocurridos a lo largo del día de hoy en la localidad de Prado de la Guzpeña, así como en la capital leonesa, según fuentes consultadas por la Agencia Ical.

El primero de ellos se registró pasadas las 11 horas en Prado de la Guzpeña, donde se produjo el choque de dos vehículos en el que resultaron heridas tres mujeres, de 85, 84 y 50 años, que fueron atendidas y dadas de alta in situ.

Posteriormente, a las 14.08 horas, se registró otra colisión por alcance en la calle Cruz Roja de León, donde resultó herida otra mujer de 68 años.