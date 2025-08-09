Ver la lluvia de perseidas 2025 en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Cada verano, el cielo se engalana con las Perseidas, conocidas como las 'Lágrimas de San Lorenzo', una lluvia de meteoros que transforma las noches de agosto en un deslumbrante lienzo de estrellas fugaces.

Este fenómeno ocurre cuando la Tierra cruza la órbita del cometa Swift-Tuttle, cuyas partículas de polvo cósmico se incendian al entrar en nuestra atmósfera, creando un fascinante despliegue de luces.

La magia de las Perseidas comienza a finales de julio, pero alcanza su apogeo entre el 11 y el 13 de agosto, cuando el cielo puede ofrecer hasta 100 meteoros por hora en condiciones óptimas. A partir de mediados de agosto, la intensidad disminuye, pero el espectáculo sigue siendo digno de admirar.

Para disfrutar al máximo de esta maravilla astronómica, busca un lugar alejado de la contaminación lumínica, como parques naturales, miradores elevados o cimas montañosas. Asegúrate de consultar el pronóstico del tiempo y las condiciones astronómicas para elegir el momento perfecto. ¡Prepárate para una noche inolvidable bajo un cielo estrellado!