Traumatología libra a sus pacientes de esperar más de 1 año por la cirugía

Operarse de una rodilla o de una cadera implica todo un ejercicio de paciencia. En el mejor de los casos, se entrará a quirófano a los cinco meses. En el peor, a los 365 días. Una larga espera que se explica por la saturación de Traumatología y por el envejecimiento de la población.

Esta especialidad lidera todos los ránkings del Hospital de León. En el lado negativo continúa en el top de servicios con el mayor número de pacientes en lista (1.995), el 45% de todo el conjunto; y encabeza también el tiempo medio más elevado que deben esperar los enfermos para una cirugía (147 días), según los datos de Sacyl.

En la balanza positiva y por fortuna, en el último año se ha erigido en la especialidad que más ha logrado «adelgazar» su gruesa lista de espera, con una merma de 470 pacientes (un 20%), y en la que más rebajó su demora, al recortarla cinco semanas (38 días), gracias a las peonadas y el esfuerzo de sus profesionales.

Aunque quizás la mejor noticia es que en los últimos doce meses, esta especialidad «se deshizo» de los 382 pacientes que aguardaban más de un año su cirugía y que representaban un 8%. Hoy esa bolsa está a cero, no así la de demoras de 181 días a 365, donde se enmarcan 800 personas (el 40% de su lista).

En cambio, Cirugía Cardíaca es la mejor situada, ya que sus pacientes están entrando a quirófano casi inmediatamente. De hecho generó poca lista, integrada por 22 personas, que se operaron de media antes del mes. Su situación mejoró notablemente respecto a hace un año en que la demora rozó los 51 días y sus pacientes en lista eran casi el doble.

En tiempos de espera, Cirugía Plástica y Urología siguen a Traumatología en conseguir descensos en días más pronunciados, ya que recortaron su demora en 37 y 36 días hasta situarse en menos de tres meses y mes y medio para operarse, respectivamente.

En número de pacientes en lista, detrás de Traumatología destacan los 920 de Oftalmología, que limó 148 usuarios desde 2024 y dispone de una espera media más que aceptable de 39 días. Otorrinolaringología es otra especialidad atascada.

El 11% de sus pacientes no reciben la llamada para una intervención hasta los nueve a doce meses, y en el último año ha incrementado su espera media de 100 a 108 días, aunque rebajó un 15% los pacientes de su lista hasta los 470.