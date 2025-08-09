Las Mantecadas de Astorga triunfan en la Feria de Gijón

Las mantecadas y el chocolate de Astorga triunfaron ayer en la Feria Internacional de Muestras de Asturias, con la degustación que ofreció el stand de León para abrir boca con los mejores productos de la tierra durante los tres días en que la provincia se convierte en protagonista de la Fidma y por la que pasaron más de 600 personas.

La primera jornada también sirvió para que el público pudiera saborear el queso ibérico Conde Duque, de Industrias Lácteas San Vicente, y dar a conocer la Mochila Experiencia, que se sortea los tres días.

Los Solomones pusieron el broche musical. Hoy toman el relevo los dulces, el caramelo Ronchito (13.00 horas), el Butano, la Miel (18.00 horas) y el Chorizo y el Picudo Vermut Bodegas Vinos de León (20.00 horas).