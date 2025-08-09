San Andrés saca a licitación por 531.600 € el suministro de gas

Publicado por Pilar Infiesta Redactora de León San Andrés Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo ha sacado a licitación por 531.600 euros el contrato para el suministro de gas de los principales edificios municipales y una duración de dos años. La convocatoria ya se encuentra publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 9 de septiembre. El contrato llega tras la auditoría energética que encargó el Ayuntamiento para optimizar las potencias y cubrirá las necesidades de la escuela infantil, el centro de mayores, el centro de ocio, la casa consistorial y otras dependencias como el campo de fútbol, el centro de formación y empleo, el área joven, el consultorio médico del barrio de La Sal, la escuela de música, el centro de día, la piscina y el pabellón Camino de Santiago.

«Este paso refleja el compromiso del Ayuntamiento con una gestión responsable y sostenible de los recursos públicos», considera el concejal de Servicios Generales, Alejandro Calvo, quien explica que «la auditoría previa nos ha permitido conocer de manera precisa los consumos reales y optimizar el contrato para asegurar un uso eficiente de la energía y un gasto ajustado a la realidad de cada edificio».

Desde el área de Servicios Generales también se destaca que este proceso de contratación permitirá una mayor previsión del gasto energético municipal y redundará en la mejora del servicio en edificios de uso público. Los pliegos completos y toda la documentación relacionada con la licitación están disponibles para su consulta y descarga en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Las empresas interesadas pueden presentar sus propuestas hasta las 14:00 horas del 9 de septiembre de 2025.

Otros contratos

Además, se ha adjudicado el contrato de alumbrado exterior del municipio, el servicio de mantenimiento de juegos infantiles, la desratización y el mantenimiento de calefacciones, climatización y producción de agua caliente sanitaria de los centros y edificios municipales.