Diario de León


San Andrés saca a licitación por 531.600 € el suministro de gas

El contrato sale tras una auditoría energética y beneficia a 12 instalaciones públicas

Las instalaciones del Ayuntamiento de San Andrés se beneficiarán del contrato de suministro de gas.

Las instalaciones del Ayuntamiento de San Andrés se beneficiarán del contrato de suministro de gas.m.p.

Pilar Infiesta
Publicado por
Pilar InfiestaRedactora de León
San Andrés

Creado:

Actualizado:

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo ha sacado a licitación por 531.600 euros el contrato para el suministro de gas de los principales edificios municipales y una duración de dos años. La convocatoria ya se encuentra publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 9 de septiembre. El contrato llega tras la auditoría energética que encargó el Ayuntamiento para optimizar las potencias y cubrirá las necesidades de la escuela infantil, el centro de mayores, el centro de ocio, la casa consistorial y otras dependencias como el campo de fútbol, el centro de formación y empleo, el área joven, el consultorio médico del barrio de La Sal, la escuela de música, el centro de día, la piscina y el pabellón Camino de Santiago.

«Este paso refleja el compromiso del Ayuntamiento con una gestión responsable y sostenible de los recursos públicos», considera el concejal de Servicios Generales, Alejandro Calvo, quien explica que «la auditoría previa nos ha permitido conocer de manera precisa los consumos reales y optimizar el contrato para asegurar un uso eficiente de la energía y un gasto ajustado a la realidad de cada edificio».

Desde el área de Servicios Generales también se destaca que este proceso de contratación permitirá una mayor previsión del gasto energético municipal y redundará en la mejora del servicio en edificios de uso público. Los pliegos completos y toda la documentación relacionada con la licitación están disponibles para su consulta y descarga en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Las empresas interesadas pueden presentar sus propuestas hasta las 14:00 horas del 9 de septiembre de 2025.

Otros contratos

Además, se ha adjudicado el contrato de alumbrado exterior del municipio, el servicio de mantenimiento de juegos infantiles, la desratización y el mantenimiento de calefacciones, climatización y producción de agua caliente sanitaria de los centros y edificios municipales.

tracking