Sen destaca que el centro tiene «un marcado carácter deslocalizador»

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, visitó ayer las instalaciones del CRE junto a María Teresa Sancho, directora general del Imserso (Instituto de Mayores y Servicios Sociales), Mayte Gutiérrez, directora del centro y Máximo Muñiz, presidente de la Junta Vecinal de Trobajo del Camino. Este centro, perteneciente al Imserso, presta una atención directa, de carácter especializado a las personas con grave discapacidad y dependencia, con servicios en régimen interno, atención diurna y ambulatoria en estancias temporales, desde un enfoque social, contando para ello con un amplio equipo multidisciplinar con experiencia demostrada en las distintas áreas de intervención.

Sen destacó que este centro es un ejemplo de deslocalización de administraciones, centros y, en general, recursos de la Administración General del Estado en el territorio. Y ha añadido,» «aquí se presta una atención especializada por parte de equipos multidisciplinares y se forma a familiares y profesionales aposando por la innovación social y la autonomía personal». Durante su visita el delegado ha podido conocer el «fantástico trabajo que realiza la plantilla de empleados públicos que se encuentra en este CRE». Sen felicitó y agradeció el esfuerzo que realizan por «trabajar siempre desde la empatía».

Sancho destacó que este centro es «un centro de referencia, de generador de conocimiento en el ámbito de la discapacidad e innovar conocimiento sobre este tipo de perfiles siempre es destacable de cara a afrontar las necesidades de este grupo de población», según manifestó en el transcurso de su visita a las instalaciones de la localidad.