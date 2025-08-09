León impulsa el récord de viajes en AVE del mejor julio en el país

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Renfe alcanzó el pasado mes de julio un nuevo récord mensual de viajeros en sus servicios comerciales (AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity), al registrar 3,5 millones de pasajeros, un 4,6% más que su anterior máximo histórico, que fue en junio, el mes anterior.

Respecto a julio de 2024, el incremento es del 7,1%, tras haber aumentado en un 9,9% su oferta de plazas, según ha informado en un comunicado.

Este crecimiento se apoya, principalmente, en la evolución de los servicios de alta velocidad, que experimentaron un avance del 10,5%, especialmente el corredor de alta velocidad que une Madrid con Valencia, o el que une Zaragoza y Barcelona.

El estreno de más trenes S106 (Avril) y más oferta de plazas, junto al refuerzo de los AVLO en el corredor Galicia-Castilla y León-Madrid y el recorte de tiempos de viaje, han supuesto un aumento de viajeros tanto en Galicia como en Castilla y León y Madrid.

«Estas cifras confirman la posición de Renfe como el operador con mayor número de viajeros en todos los corredores de la red ferroviaria española. Renfe es la empresa ferroviaria de viajeros con mayor número de servicios, de destinos y de horarios: más de 300 servicios diarios de larga distancia para viajar por toda España en trenes AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity», defiende la compañía.

El transporte por ferrocarril —que incluye Cercanías, media y larga distancia— registró cerca de 63,6 millones de viajeros en junio, un 12,1 % más en comparativa interanual, siendo la modalidad que más creció en el mes, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De acuerdo con la misma fuente, más de 500,9 millones de pasajeros utilizaron el transporte público en junio, un 7,2 % más que en el mismo mes del ejercicio anterior, coincidiendo con la llegada del verano y, con ella, de las primeras escapadas estivales y de los desplazamientos vacacionales.

En una nota de prensa, el INE revela la evolución al alza tanto del transporte urbano como del interurbano.

En concreto, el transporte urbano fue utilizado por más de 305 millones de viajeros en junio, un 6,8 % más. El transporte por metro subió un 2,3 % en tasa anual, mientras que en autobús lo hizo un 9,9 %.

En ese mismo periodo, más de 147,9 millones de viajeros hicieron uso del transporte interurbano, lo que supuso un incremento del 9,7 % respecto al junio previo.

Dentro del interurbano, el INE destaca la subida del 12,1 % experimentada por el transporte por ferrocarril, que rondó los 63,6 millones de usuarios. En esta modalidad, el mayor avance lo registraron los servicios de Cercanías (que incluye Renfe y todos los operadores ferroviarios autonómicos).