León amanece cercada por los incendios forestales

La provincia leonesa ha amanecido este sábado cercada por los incendios forestales con medios luchando hasta en 10 incendios a la vez, seis de ellos todavía activos y el resto controlados.

El incendio más importante se registra en Llamas de Cabrera, en el término municipal de Benuza, iniciado en la noche de ayer por causas que todavía se investigan, durante la noche ha sido declarado con el Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1, por preverse que se tardará más de 12 horas en estabilizarse y por amenazar grandes masas de arbolado.

El incendio está siendo limitado y de los 12 medios de extinción que llegaron a estar sobre el terreno, esta mañana solo quedaban nueve, entre ellos una cuadrilla terrestre, una brigada helitransportada y un bulldozer.

Por otra parte, la provincia también mantiene otros cinco incendios activos en Fresnedo, Anllares del Sil, Barrio de las Arrimadas, Orallo y Fasgar, todos en zonas montañosas y aunque activos están delimitados y con medios de extinción actuando.

Asimismo, se encuentran controlados los incendios registrados en las últimas horas en la capital leonesa, Villamartín de la Abadía y Lorenzana, al que se suma el incendio de Olleros de Alba, en el que llegaron a trabajar hasta 46 medios de lucha contra los incendios y se declaró el Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1, que fue rebajado en el día de ayer.

Este sábado el incendio de Olleros se encuentra sin llama y dos cuadrillas terrestres se mantienen sobre el terreno para evitar que se reaviven las llamas.

Las causas de todos los incendios se encuentran en investigación, a excepción del incendio de Orallo que fue provocado por rayos. EFE