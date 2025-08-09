Heridas cuatro personas en una colisión entre dos turismos en Palacios del Sil
El accidente ha tenido lugar momentos antes de las 16.16 horas de este sábado
Cuatro personas han resultado heridas en una colisión entre dos turismos que se ha registrado en el punto kilométrico 32 de la CL-631, a la altura de la localidad leonesa de Palacios del Sil, según ha informado el 112 de Castilla y León.
El accidente ha tenido lugar momentos antes de las 16.16 horas de este sábado, cuando la sala de operaciones del centro de emergencias ha recibido una llamada que alertaba del suceso y solicitaba asistencia para cuatro personas que habían resultado heridas y una de ellas se encontraba atrapada.
En base a esta información, el 112 ha dado aviso a los bomberos de la Diputación de León, a tráfico y a Sacyl que ha movilizado un helicóptero medicalizado, un equipo médico de Villablino y una UVI móvil.