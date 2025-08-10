El Parque Tecnológico multiplica el empleo y refuerza un ecosistema «más completo» en León

La evolución del Parque Tecnológico de León, sobre todo desde la pandemia, «refuerza la idea de un ecosistema cada vez más completo y diversificado». En el que el empleo aumenta de forma sustancial y también se amplía el número de empresas, pero sobre todo la inversión y la expansión de las que ya están instaladas. Y todo ello a la espera de que definitivamente se desarrolle la ampliación, que permitirá al fin la expansión de la infraestructura que acumula buena parte de las industrias más punteras de la provincia.

La evolución del empleo en el parque, sobre todo a partir de 2020, es uno de los datos más significativos que destaca el Consejo Económico y Social de Castilla y León (CesCyL) a la hora de analizar la evolución de las dos infraestructuras de este tipo activas en la Comunidad. El otro es el de Boecillo, en Valladolid, sensiblemente más grande en empleo pero sobre todo en número de empresas, y que parece atravesar un límite de iniciativas, fluctuantes en los últimos años. Y años son ya los que lleva esperando el anunciado parque de Burgos, «aún en fase de desarrollo». Y bloqueado desde hace demasiado tiempo, a pesar de que el proyecto supone la mayor superficie de las tres sedes tecnológicas planteadas en Castilla y León: 124 hectáreas, más que las 118 de Boecillo y casi cuatro veces más que el de León (34), que espera ahora el inicio de las ansiadas obras de ampliación.

El caso es que el Parque Tecnológico de León suma a finales de 2024 un total de 2.231 empleos en las 42 empresas (43 ya, según el balance de la propia infraestructura) instaladas actualmente. Son ocho más que las que había en 2020, pero el empleo se ha multiplicado en casi un 60%, ya que justo después de la pandemia eran 1.396 los empleos directos de las empresas. Otro dato destacable del crecimiento es el empleo directo en las compañías de servicios instaladas en el parque, que ha pasado de 69 a 94 personas, y da idea de la creciente demanda de apoyo de los negocios instalados.

En el caso de los trabajos en las empresas, destacar que la edad media de los empleados es de 35 años y que más de la mitad tienen una titulación universitaria en la que desarrollan su carrera profesional. Y es el sector químico y farmacéutico el que más empleo y facturación genera (y donde se concentran los grandes proyectos inversores de futuro); seguido de las empresas de tecnologías de la comunicación y de las ingenierías. Esa es la especialización de un conglomerado de sociedades punteras que en conjunto esperan superar en poco tiempo una facturación conjunta que rondará los 300 millones de euros.

En el otro gran parque tecnológico autómico, el de Boecillo, el número de empresas a finales de 2024 es de 74, según el CesCyL, frente a las 91 que acogía en 2020. El número de empleos es sin embargo similar, 3.753 directos, apenas unos 250 menos que entonces. Y de ellos 305 son de empresas de servicios. Eso sí, ademas de dos centros tecnológicos (frente a uno de León) en Boecillo esá la Incubadora de Empresas Biotecnológicas (Bioincubadora), que tiene 10 startups; el clúster Vitartis, la Unidad de Astrobiología de la Universidad de Valladolid y las oficinas del Csic.

A punto de comenzar las obras para la ampliación Las obras de ampliación del Parque Tecnológico de León salieron a licitación en mayo, y está previsto que las obras comiencen el mes que viene. El plazo de ejecución será de 18 meses, con una inversión prevista de 12,4 millones de euros. Contará además con un nuevo edificio institucional, destinado a oficinas, que se lleva a cabo un cuya inversión asciende a 5,8 millones. El Plan Regional para la ampliación del parque detalla la ordenación del sector, que prevé el desarrollo de 523.693 m² de suelo urbanizable. De este total, 247.100 m² se destinarán a uso industrial y 38.541 m² a uso terciario, distribuidos en 31 parcelas de distintos tamaños. Además, 97.522 m² se reservarán para espacios libres públicos, 48.091 m² para equipamientos públicos y 92.438 m² corresponderán al viario público.