Adei y Aletic impulsan el ecosistema de la tecnología para Castilla y León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Jorge Herráez Rodríguez, presidente de Adei (Asociación de Empresas de Informática de Ávila) y Juan Carlos Rodriguez Fraile, presidente de Aletic (Asociación Leonesa de Empresas de Tecnologías de la Información y la Comunicación) mantuvieron una reunión, en el Centro de Innovación Empresarial de León, para establecer una hoja de ruta común que refuerce la colaboración entre empresas TIC de las dos provincias, Ávila y León.

Entre los objetivos fundamentales de este encuentro estaba el de fomentar sinergias entre las empresas tecnológicas de ambas provincias para abordar proyectos conjuntos de innovación, diseñar estrategias de atracción de talento digital, especialmente entre jóvenes y profesionales en formación e impulsar la digitalización de pymes locales, con especial atención al comercio, la industria agroalimentaria y el turismo rural.

Para Jorge Herráez, «Esta alianza entre Adei y Aletic marca un antes y un después en la cooperación tecnológica interprovincial. Juntos podemos posicionar Castilla y León como un referente en innovación digital sostenible».

Por su parte, el presidente de Aletic, Juan Carlos Rodriguez Fraile, hacía referencia a que «la tecnología no entiende de fronteras provinciales. Esta colaboración nos permitirá compartir recursos, conocimiento y talento para crecer más rápido y mejor.

El resultado de esta reunión ha sido el acuerdo alcanzado por ambas asociaciones para organizar un Foro Regional de Innovación Digital en otoño de 2025, que se celebrará en León, y al que se espera que acudan empresas, startups, universidades y administraciones públicas para debatir sobre el futuro tecnológico de la comunidad autónoma.en León.