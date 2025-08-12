Atropellada una embarazada en un paso de peatones de la avenida Fernández Ladreda en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Guardia Civil de León ha participado en el auxilio de una embarazada, que ha resultado atropellada mientras cruzaba por un paso de peatones de la avenida Fernández Ladreda de la capital leonesa.

La mujer ha sido atendida en el mismo momento por los propios transeúntes y el lugar ha sido protegido por dos coches de la Guardia Civil hasta la llegada del equipo de Atestados de la Policía Local de León, ha informado este cuerpo de seguridad en su perfil de Instagram.

Posteriormente, se ha procedido al traslado urgente de la mujer en una ambulancia al Hospital de León.