El nuevo reglamento deja la concesión de las medallas de la Policía Local al criterio del Intendente

El Ayuntamiento de León tendrá abierto hasta el próximo día 5 de septiembre el plazo de reclamaciones y alegaciones contra la modificación del reglamento de premios y recompensas de la Policía Local, que en su nueva redacción atribuye al Intendente Jefe la potestad de elegir las propuestas que se plantean ante la Junta de Gobierno, ante el alcalde de la capital o ante el Pleno del Ayuntamiento, como condición previa para elegir a los distinguidos. En la actualidad, el cargo lo ostenta Miguel Ángel Llorente, a la espera de que se notifique oficialmente la resolución de su situación, tras obligar el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León a nombrar un nuevo tribunal calificador para evaluar uno de los exámenes que exigió clarificación en la nota que le permitió superar la prueba final y acceder al puesto.

La novedad se publica en el Boletín Oficial de la Provincia y modifica la normativa vigente desde 1999. La propuesta fue aprobada en Pleno el pasado día 30 de mayo pero no se ha elevado al Boletín Oficial de la Provincia hasta el pasado día 5 de agosto. Se conceden 30 días de plazo desde el siguiente a la oficialización.

El actual Reglamento de Premios y Recompensas, aprobado en el año 1999, «ha cumplido con eficacia su cometido durante más de dos décadas», explica el texto para justificar el cambio. La evolución de las realidades sociales, institucionales y profesionales «hacen necesario proceder a su actualización». La modificación responde a la voluntad de adaptar el marco normativo a las necesidades y exigencias actuales, ampliando el alcance de los reconocimientos «no solo a los profesionales del Cuerpo, sino también a aquellas instituciones, colectivos y ciudadanos que, por sus actos ejemplares en favor de la sociedad o por su colaboración activa con la Policía Local, contribuyen de forma decisiva a la mejora de la seguridad y la convivencia», según consta en el nuevo reglamento de condecoraciones, redactado a finales del pasado mes de julio.

El reglamento establece en su nuevo formato ocho opciones de reconocimiento. La Felicitación Pública, que corresponde a la Junta de Gobierno Local, a propuesta del Jefe del Cuerpo, o en su caso del Subjefe. Hay un segundo tipo que son la Cruz de Permanencia en Servicio activo con distintivo blanco, 25 años, la Cruz de Permanencia en Servicio activo con distintivo grana, (cuando se alcanzan los 30 años) y la Encomienda de Permanencia en Servicio activo (si se llega en sl servicio a los 35 años), cuya concesión corresponde al alcalde, a propuesta del Jefe del Cuerpo y finalmente están la Medalla al Mérito de la Policía Local, categoría Plata, la Medalla al Mérito de la Policía Local, categoría Oro, la Gran Cruz «Legio VII» al Mérito de la Policía Local de León y la Medalla al Mérito de la Policía Local de León de carácter civil, cuya concesión corresponde al Ayuntamiento en Pleno, a propuesta del alcalde o del concejal delegado, previo expediente incoado por el Jefe del Cuerpo, o en su caso del Subjefe, y sometido a dictamen de la comisión informativa correspondiente.

Todas las condecoraciones se imponen en el acto de celebración del Día de San Marcelo, patrono del cuerpo municipal. Se otorgan allí las distinciones, con excepción de la felicitación pública, que tiene por objeto premiar aquellas actuaciones de los funcionarios de la Policía Local que destaquen notoriamente del nivel normal en el cumplimiento del servicio o que, por el riesgo que estas actuaciones comporten, o por la eficacia de los resultados.

El Ayuntamiento justifica la necesidad de modificar la normativa existente para esta materia "porque la anterior databa de 1999"