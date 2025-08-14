Diario de León

Los alcaldes de la vía León-Ponferrada piden certezas con el plan de reforma

Los municipios afectados dan el primer paso para conocer la postura oficial del Gobierno. Movimiento para frenar el declive en el enlace y reivindicar una reforma que garantice el futuro

Una vista parcial de la vía León-Ponferrada.

Luis Urdiales
Luis UrdialesRedactor de León e Innova
León

Alcaldes de términos municipales que cruza la línea de ferrocarril entre León y Ponferrada acaban de dar el primero de un puñado de pasos dirigidos a encontrar certidumbres sobre la reforma pendiente del trazado. 

Una reunión que convocó a una decena de participantes, entre ayuntamientos y colectivos técnicos y asociaciones ferroviarias interesadas en la reforma de esta estructura, para que esta vertiente no pierda el último baluarte que le queda en legado de aquel enlace de referencia del bastión ferroviario del noroeste, diluido a la vez que el gobierno decidió llevar la plataforma de alta velocidad a Galicia por la puerta de Zamora. El movimiento de los municipios leoneses enlazado por este ferrocarril está encaminado a despejar las incógnitas que nublan el futuro de la conexión. 

Primero, por las diferentes versiones sobre las condiciones de reforma que aplicará el Gobierno en la traza, incompatibles en todo caso con la variante del Manzanal, que exige una conexión competitiva. Los ayuntamientos que asistieron a la reunión buscan certezas entre la variedad de interpretaciones técnicas y presupuestarias que desliza desde el ministerio de la obra pública, y la orientación de las consultoras a las que ha encargado evaluar los posibles proyectos para invertir el declive que atraviesa sobre la antigua conexión ferroviaria León-Galicia. 

Uno de los principales escollos para los responsables municipales es comprender el boceto sobre los apartaderos que se pretende construir con el fin de dar cabida a los convoyes ferroviarios más competitivos, con una longitud de 750 metros, y que van a terminar por troquelar la estructura actual con efectos severos en la disposición actual de muchas estaciones; el unico asidero que mantienen las localidades leonesas de la mitad oeste de León con el ferrocarril. Los apartaderos para grandes mercantes se ofrecen como testigos de cargo sobre el asunto que va a limitar la intervención en esta conexión a una mera reforma, alejada de la alternativa de la variante de Manzanal, que defienden un futuro para esta vía a medio y largo plazo.

 Hay ayuntamientos leoneses que acaban de conocer de forma oficiosa que su interacción con la León-Ponferrada desaparecería sobre algunos de los borradores de proyecto que se manejan para la reforma. Se añaden a las dudas otras cuestiones pendientes de resolución, como la actualización de los pasos a nivel según la normativa, además de hacer desaparecer algunos cruces que condicionan la seguridad de la circulación en medio de ese concepto de la permeabilidad que flojea en muchos tramos del recorrido.

El proyecto prevé un corte total de la circulación durante dos años

Las obras de alicatado de túneles en la vía León-Monforte que reveló la Voz de Galicia hace ya diez meses, implican un cierre del trazado al tráfico de al menos 22 meses, lo que ya se ha señalado como un riesgo grave para el futuro del enlace, por el plazo de depenmdencia que terminaría por afectar a la afluencia de circulación y movimiento de mercancías por este enlace; en la reunión reciente de alcaldes en torno a este ferrocarril, se recordó el rechazo de algunos colectivos ferroviarios, entre ellos los maquinistas, a la hora de evaluar los efectos de este plan de cierre temporal al trñafico. Se añade, además, un periodo de dos meses y medio para acometer el acopio de material, los montajes de vías auxiliares y cargaderos de balasto, además de otros tres meses para la elaboración de modelos BIM de obra —una metodología de trabajo colaborativo aplicada al sector de la construcción, una colección de datos organizados para facilitar la gestión de proyectos de ingeniería, arquitectura o construcción, según describe de forma literal el plan.Luego, el informe técnico elaborado por la dirección de proyectos de red convencional de Adif realiza una descripción técnica del objeto de la obra, de los 11 túneles en mina (más de 2.600 metros), del túnel artificial, de casi 68 metros, de las 19 estructuras bajo rasante; de los cinco arcos de sillería, de las 4 bóvedas de hormigón armado, de l puente metálico, de una decena de estructuras con tablero de hormigón. Por el cierre que aparece previsto en el estudio, se sacrificarán durante casi año y medio diez trenes de largo recorrido, de la serie 730; y cinco trenes de media distancia, de las series 470, 596 y 599; los trenes de mercancías afectados a diario por ese corte será tres convoyes, según recoge el informe técnico que amaneja Adif. El Gobierno y sus diferentes políticos satélite no terminan de aclarar cómo abordarán una reforma que tiene una fecha de caducidad para recibir fondos de la UE.
