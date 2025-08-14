Carreteras a rebosar de tráfico en el ferragosto de la provincia leonesa

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Dirección General de Tráfico prevé 7.040.000 desplazamientos de largo recorrido para el puente de este 15 de agosto, 845.000 por las autonomía, y no facilita los datos de León, por lo que pondrá en marcha este jueves 14 a las 15.00 horas una nueva Operación Especial, que se prolongará hasta las 00.00 horas del próximo domingo 17. En estos 4 días, Tráfico prevé que se produzcan movimientos tanto de largo como de corto recorrido por todas las carreteras de la geografía nacional.

Así, durante este fin de semana largo, además de los desplazamientos de salida y retorno por el cambio de quincena se unirán a los que se realicen a poblaciones del litoral y playas o zonas de segunda residencia por tratarse de unos días de ocio y descanso de fin de semana dentro del mes típicamente vacacional que es agosto. Además, como es habitual, este fin de semana coincide con la celebración de las fiestas patronales en gran cantidad de poblaciones del territorio nacional por lo que se incrementarán también los viajes de corta distancia para desplazarse a los mismos, tanto por la Red principal de carreteras, como por la secundaria, especialmente en las noches y las madrugadas de estos días de Operación Especial.

Por este motivo, Tráfico insiste a los conductores en extremar las medidas de seguridad vial y, muy especialmente, no conducir bajo los efectos del alcohol y/o las drogas. Además, advierten que es «fundamental no bajar nunca la guardia».

Precisamente, estos días se intensificarán las medidas preventivas de control de velocidad, alcoholemia y drogas por parte de las Fuerzas de Vigilancia de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Para dar cobertura a esta operación y hacer que todos los movimientos previstos sean seguros, Tráfico ha establecido una serie de medidas de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico con todos los medios.