La ULE ya tiene 2.465 matrículas y 9.146 alumnos siguen a la espera de una plaza

La Universidad de León ha vuelto a superar los datos de matrícula para primer curso. Los 2.465 alumnos que ya han formalizado con la institución académica todos los trámites para iniciar sus estudios el próximo curso en los campus de Vegazana y León son tan sólo 31 más que el año pasado, pero mantienen una tendencia al alza que rompe con el contexto actual en el que ya empieza a hacer mella el descenso de la natalidad. «Las cifras son un poco mejores que las de 2024, que ya fueron buenas», comenta con precaución el vicerrector de Actividad Académica de la Universidad de León, Julio Abad, en relación «a los posibles bailes» que pueden mover ligeramente estos datos ante la complejidad del proceso de matriculación académica en todas las universidades del país.

El tercer plazo de matrícula se cerró a finales de julio, pero a partir del 21 de agosto se vuelven a abrir cinco plazos más, en los que han puesto seguro su mirada los 9.146 estudiantes que han decidido mantenerse en las listas de espera de los diferentes grados que oferta la institución académica leonesa, pendientes de que algunas de las matrículas decida renunciar a ella. Es imprescindible en todos los plazos de matrícula que el alumno confirme esa permanencia en la lista de espera de tal forma que así esté organizado el proceso para aquellos que ponen su esperan «en los posibles bailes», como indica gráficamente el vicerrector, pueda desarrollarse los siguientes periodos de matrícula ya fuera de los plazos de julio. La oferta de la Universidad de León son 41 grados —35 en el Campus de Vegazana y seis en el Campus de Ponferrada—, entre los que hay cinco dobles recorridos y un total de 2.520 plazas a las que pueden optar los estudiantes que inician su andadura universitaria. Los grados con más lista de espera vuelven a ser los vinculados a la rama de Ciencias de la Salud, con Enfermería en León a la cabeza, con 2.425 estudiantes con esperanza de conseguir una vacante. Después, el mismo título que se oferta también en Ponferrada, con 1.845 aspirantes. En Veterinaria y Fisioterapia los que aún permanecen en lista de espera superan los 800, 400 son los que buscan un hueco en Biotecnología y en Biología y Aeroespacial son más de 300. Así, en una treintena de los 41 grados que ofrece la Universidad de León, que pese a los movimientos finales que pueden sucederse a principios de curso con los cambios de matrícula ya tienen su cupo lleno en León y Ponferrada. «A partir del 20 de agosto llega la preinscripción fuera de plazo, para los que han cambiado de opinión y se quieran matricular en algo diferente a lo que se habían preinscrito inicialmente», explica Julio Abad, tras concretar que este periodo concluirá el 15 de octubre. Más allá, entre los títulos de la Universidad de León con más cambios suelen estar siempre las enfermerías, que dependen, como señala el vicerrector, de las matrículas de Medicina. Una cuestión que la institución académica leonesa solventará en el curso 2026/2027, cuando previsiblemente comience a implantar este grado tras décadas de batalla con la Junta y con las universidades de Valladolid y Salamanca, que hasta ahora tenían el monopolio en Castilla y León de Medicina. La alta demanda de un título es lo que eleva cada curso las notas de corte. Así tras el primer listado de admitidos que emitió la Universidad de León el 10 de julio, Ingeniería Aeroespacial, tenía un 12.692, Biotecnología, un 11.658 y Enfermería en el campus de León, con un 11.450, con lo que se consolidaron como las tres carreras con la nota de corte más altas. Un dato que puede variar con el proceso aún por cerrar, pero lo que sí es cierto es que estos tres títulos suelen estar en la decena de carreras leonesas más exigentes, que suelen tener como compañía a Veterinaria, Enfermería en Ponferrada, Fisioterapia, Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial (cuya demanda en los últimos años ha crecido considerablemente al ser un perfil novedoso y ampliamente solicitado por el mercado laboral) y también el doble Grado de Administración y Dirección de Empresas y Derecho, Biología y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Todas ellas destacan, curso tras curso, por reclamar más de un diez a los estudiantes o quedarse a unas décimas de esta puntuación.