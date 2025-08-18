El símbolo de la lucha de Trobajo frente a Adif se queda sin pancartas

El puente sobre las vías de Trobajo, icono de la resistencia vecinal frente a Adif y la negativa del Gobierno de soterrar el ferrocarril, ya es pasto de la ira de los enemigos del soterramiento. Con provecho del verano, y la baja intensidad de las protestas, latentes en la época estival, han hecho desaperecer la cadena de pancartas que desde hace años exponían en las barandillas y en la pasarela que se añadió hace cinco años, como primer paso para hacer recrecer la estructura para amoldarse a las exigencias de la conexión de tren con Asturias, luego en suspenso a raíz de la posición contraria del vecindario. El envite fue contundente, hasta retirar las sábanas que empapelaban la totalidad del perímetro del paso de continuidad en Párroco Pablo Diez, la brecha que concita desde hace cinco años una batalla sin cuartel entre el administrador ferroviario y los vecinos de la localidad más poblada de todo el cordón urbano de la capital leonesa. De la limpieza, se libraron media docena de pancartas de las que arengan y llaman a la lucha por el soterramiento, a la espalda del puente, con la leyenda orientada hacia el exterior y las aceras que bordan la estructura. En el muro interior pegado a las viviendas que el nuevo puente que pretende levantar Adif tapará hasta una altura de entre siete y nueve metros, subsisten algunas más; el resto, por el perfil que acordona al carril de bicicletas y la senada peatonal está despejado de las consignas que aglutinan la estrategia de Trobajo del Camino y de la plataforma pro el soterramiento para convencer a los políticos de la necesidad de dotar de presupuesto al plan establecido de rebajar la cota de la vía en este trecho urbano. Allí se hicieron célebres los envites con rima al ministro de Valladolid, las alusiones a la galbana de los políticos socialistas leoneses con asiento en el Congreso de los Diputados por su manifiesta oposición a soterrar el tren; también, las leyendas contra los políticos municipales que desde cargos de responsabilidad en el Ayuntamiento de San Andrés se alinearon con las tesis del Gobierno y Adif y en contra de la voluntad de los vecinos de soterrar el ferrocarril. En el puente se estrenó y sobre sábanas blancas de anuncio de detergente el logotipo de la plataforma por el soterramiento, con la ese sinuosa que replica las traviesas y raíles para encabezar el principio fundacional. El puente de Trobajo, escenario cada viernes de los últimos cuatro años de dos recorridos de la manifestación por el soterramiento; el puente que se quedó pequeño para homologar los recorridos de los trenes entre León y Asturias a capricho de la alta velocidad, la exposición permanente de una reedición de una lucha inédita en León; del pueblo contra el poderoso, de Trobajo frente a Adif, con un resultado por el que era difícil de apostar al principio al inicio del pulso; el puente de la exposición de las pancartas, donde Trobajo del Camino detuvo las intenciones del Gobierno.