Villaquilambre pide reparar su tramo de N-621 «que usa toda la montaña»

Con más de 18.000 vehículos diarios a su lomo, los casi seis kilómetros de la carretera de Santander que se reconvirtieron hace quince años en un boulevard urbano a su paso por el municipio de Villaquilambre piden a gritos una reparación.

Sin embargo, si en 2010 el coste de aglomerar la N-621 ascendió a un millón de euros, ahora la cifra se ha incrementado sustancialmente y el Ayuntamiento de Villaquilambre ha lanzado un SOS al Gobierno central para que ayude económicamente a sufragar la modernización de este tramo por seguridad de los conductores. El argumento esgrimido por el nuevo alcalde del municipio, el leonesista Vicente Álvarez, es que, aunque ostente la consideración de calle urbana desde hace tres lustros, su uso no es exclusivamente local, sino que soporta un intenso tráfico, ya que «lo usa toda la montaña». El regidor ya se reunió con ese fin con el subdelegado del Gobierno en León, Héctor Aláiz, y también planteará esa petición al delegado del Gobierno en CyL, Nicanor Sen, además de intentar llegar al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, con quien confía poder entablar, además, un diálogo sobre el regreso de los trenes de Feve a la estación de Matallana en el centro de León ciudad. Con su capa asfáltica hecha migas y un exceso de piedrillas sueltas en las rotondas, el tripartito ve «urgente» acometer la modernización del tramo de la carretera de Santander a su paso por el municipio. Y en ese empeño, el alcalde intenta llenar su agenda de citas en busca de financiación para poder abordar la reforma de la N-621. Que ese tramo de 5,7 kilómetros pasara a manos de Villaquilambre no fue fácil. Se logró en 2010, después de ocho años de trámites burocráticos y de varios retoques. La León-Santander constituye una de las principales arterias longitudinales de Villaquilambre para coser parte de sus pueblos. La otra es la León-Collanzo. La obra para transformarla en vía urbana se inició en junio de 2009 gracias al fondo local de inversión. La primera fase, valorada en 800.000 euros, permitió aglomerar los carriles del trazado que discurre desde Villaobispo de las Regueras hasta Villanueva del Árbol, construir aceras, vías de servicio a ambos lados y un tramo de carril-bici desde la Ronda Este al bar Cembranos. También se habilitó la primera de las cinco glorietas diseñadas, en el nudo de Villaobispo, con nueve metros de radio interior y dos carriles de cuatro metros para los vehículos. Hasta ese momento, la N-621 carecía de aceras, carril-bici y arcenes, de ahí la importancia que se le dio a abordar las mejoras. La segunda fase se acometió en 2010, con una subvención ministerial, y a pesar de la crisis global de la construcción. Sirvió para solventar los cruces del bar Cembrano, Villamoros y El Caminón, continuar el acerado y sumar dos tramos de ciclovía hasta Las Paradinas, que ya disponía de glorieta. Como curiosidad, en marzo de 2020, los corporativos de Villaquilambre quisieron ensalzar las raíces leonesas y dieron luz verde al cambio de denominación del tramo urbano de la carretera de Santander en el municipio por Gran Vía del Reino de León. Los entonces concejales de Fiestas y Hacienda, Eleuterio González y Lázaro García Bayón, promovieron ese peculiar bautizo en el que implicaron a todos los grupos y que se presentó como una moción de la Corporación en su conjunto. Así, el tramo de 5,7 kilómetros de la N-621 pasó hace cinco años a llevar el peso nominal de la etapa de esplendor leonesa. Ese nombre implicó modificar el de una calle de Navatejera que ya se llamaba Reino de León, en el entorno de la urbanización Rey Ordoño. El Reino de León, que ostentó el principal poder político de la Península al menos desde 910 hasta 1230, alumbró las leyes escritas (1017) y las primeras Cortes de la historia de Europa en 1188.