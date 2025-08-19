Un aparatoso vuelco en Montejos del Camino se salda de forma milagrosa solo con daños materiales

Un aparato accidente de tráfico que ha tenido lugar a última hora de la mañana en el cruce de Montejo del Camino con la N-120 se ha saldado de forma casi milagrosa con el resultado único de daños materiales en un monovolumen, sin que ninguno de sus ocupantes resultase herido de gravedad.

Los hechos se han producido poco antes de las 14.00 horas cuando por motivos que se desconocen, el vehículo se ha salido de la vía y ha volcado de forma espectacular, provocando daños de consideración en el chasis, pero ninguno de carácter importante entre las personas que viajaban a bordo.

Inmediatamente se han personado en la zona de los hechos una dotación de la Policía Local de Valverde, de la Virgen y otra de la Guardia Civil de Tráfico que han procedido a ordenar el tráfico, una vez constatado que no había necesidad de reclamar asistencia sanitaria.