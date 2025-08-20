El día de las víctimas de accidentes aéreos recuerda a la familia leonesa afectada

Imagen de los cuerpos de los fallecidos en el accidente del avión de SpanairEUROPA PRESS

El Gobierno aprobó, a propuesta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, declarar el día de hoy 20 de agosto como Día Nacional de las Víctimas de Accidentes Aéreos y sus Familias. La fecha acordada coincide con el aniversario de la tragedia del vuelo JK5022 que costó la vida a 154 personas en el año 2008 y servirá para recordar la responsabilidad de proteger a los viajeros y de prestar asistencia a las víctimas y a sus familias en caso de accidente. Una familia leonesa, de Calzada del Coto, resultó damnificada

Así se da cumplimiento a la recomendación emitida por la Comisión de Investigación relativa al accidente del vuelo JK5022 de Spanair, al tiempo que se da respuesta a la solicitud que la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 viene requiriendo en los últimos años.

El accidente aéreo del 20 de agosto de 2008 ha sido el más grave de nuestra historia reciente y supuso un punto de inflexión para la política de España en materia de aviación civil, que implicó cambios normativos importantes tanto a nivel nacional como internacional.

El acuerdo de un Día Nacional de homenaje pone de manifiesto el compromiso del Estado con las víctimas de los accidentes de aviación y sus seres queridos mediante acciones conmemorativas de este accidente y del esfuerzo necesario para prevenir que una tragedia de esta magnitud vuelva a suceder, así como la necesidad de proporcionar, de manera adecuada, el apoyo, la asistencia, los recursos y la información que necesiten.

Además de fijar el día 20 de agosto como Día Nacional para la Conmemoración de las Víctimas de Accidentes de Aviación y de sus Familias, el acuerdo determina también que el Gobierno promoverá, en las instancias apropiadas del ámbito público y privado, las diversas actividades que hayan de dar contenido a la celebración de este día.

