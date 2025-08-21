El XIV Congreso Internacional de Molinología en León acoge a un centenar de autores

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

El XIV Congreso Internacional de Molinología, que se celebrará en León del 16 al 19 de octubre de con la participación de un centenar de expertos nacionales e internacionales, ha aceptado un total de 63 comunicaciones firmadas por 98 autores de España, México, Portugal, Alemania y Chile.

El director del Congreso y profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de León, Javier Revilla Casado, explicó que “la respuesta ha sido magnífica” y ahora se “están distribuyendo todas las intervenciones a lo largo de los días del XVI CIMO”, en el que se presentarán investigaciones sobre molinos desde diferentes disciplinas -historia, ingeniería, antropología, educación, musicología, arquitectura, arqueología, geografía o historia del arte- y enfoques metodológicos.

Organizado por la Universidad de León y la Asociación para la Conservación y el Estudio de los Molinos bajo el título ‘Paisajes milenarios, repertorio de sabiduría’, el Congreso servirá para debatir criterios de protección y estrategias de intervención, favorecer intercambios y redes de colaboración e impulsar el estudio, la conservación y la defensa de los molinos desde una base científica.

La programación del congreso incluye ponencias, visitas y presentaciones que permitirán mostrar la riqueza del patrimonio molinológico, así como pautas de conservación, restauración y rehabilitación con la provincia de León como epicentro.

Para la organización del XIV CIMO, la ULE y ACEM han contado con el patrocinio del Ayuntamiento de León y la colaboración de la Fundación Juanelo Turriano, el Instituto de Humanismo y Tradición Clásica, el grupo de investigación Indetehi/Hismecon de la ULE, la Fundación Octavio Álvarez Carballo y el Instituto Leonés de Cultura de la Diputación de León.

Molinos de León

La jornada inaugural del XIV CIMO tendrá lugar en el entorno del Molino Sidrón, heredero de los muchos artefactos hidráulicos que tuvo la ciudad de León en sus distintas presas o cauces derivados de los ríos Torío y Bernesga, convirtiéndose luego en fábrica de harinas.

No conserva su maquinaria, pero sí el edificio levantado en la Era del Moro que está siendo actualmente rehabilitado por el Ayuntamiento de León con una inversión de más de un millón de euros gracias a fondos europeos Next Generation dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Ciudad de León. Allí, al aire libre, se montará la exposición temporal titulada 'Molinos de León' mostrará distintos paneles con fotografías antiguas y en los que se detallará la ubicación de los molinos, curtidurías y batanes.

Durante el XIV Congreso Internacional de Molinología se presentarán una decena de comunicaciones directamente relacionadas con molinos o ferrerías hidráulicas de la provincia de León, con enfoques variados y sugerentes, desde la arqueología a la musicología, pasando por testimonios de molineros que trabajaron en ellos y los conservan hoy día, visitándose algunos de ellos en la jornada del sábado 18 de octubre.