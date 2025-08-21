Detenidos dos hombres en San Andrés del Rabanedo por apuñalamiento y robo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

San Andrés del Rabanedo ha practicado en las últimas horas dos detenciones en la localidad, en el marco de la labor preventiva y de respuesta inmediata que desarrolla en la zona.

En una primera intervención, los agentes procedieron a la localización y detención de un varón de 50 años de edad que había agredido con un arma blanca a otro hombre en la puerta de un establecimiento comercial de Trobajo del Camino. La víctima, que presentaba dos heridas de arma blanca, fue atendida en el Centro de Salud de la localidad, negándose tanto a su traslado al Complejo Hospitalario de León como a interponer denuncia.

El autor de los hechos, que ya contaba con numerosos antecedentes, fue detenido poco después y colaboró en la entrega de la navaja utilizada y de la ropa manchada de sangre. Además del delito de lesiones, se le imputa un delito de quebrantamiento de condena, ya que tenía en vigor una prohibición de tenencia y porte de armas decretada por un Juzgado de León. El detenido será puesto a disposición judicial en las próximas horas.

En una segunda actuación, la Policía Nacional detuvo in fraganti a un varón de 38 años cuando sustraía herramientas del interior de un vehículo comercial estacionado en la vía pública. El individuo fracturó una de las ventanillas para acceder al interior y fue sorprendido mientras intentaba ocultarse entre la carga.

La intervención fue posible gracias al aviso de un ciudadano que observó la fractura de la luna y alertó a la Sala CIMACC 091, lo que permitió una rápida respuesta policial e impidió la consumación del robo. La herramienta de gran valor económico fue depositada en dependencias policiales a la espera de ser entregada a su propietario.

El detenido, con numerosos antecedentes policiales, será igualmente puesto a disposición judicial, mientras se investiga su posible implicación en otros hechos de similares características.