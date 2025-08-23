El poder judicial ha duplicado el número de mujeres en un año

El Consejo General del Poder Judicial ha constatado en un estudio que el número de mujeres que han llegado al Tribunal Supremo y a las presidencia de los Tribunales Superiores de Justicia en apenas un año se ha duplicado y cita en su balance a la leonesa Ana del Ser como e jemplo, en su calidad de máxima responsable del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

A este dato se le podría sumar también cmo significativo el hecho de que por primera vez en León se cuente con una decana de los jueces, Mónica Ramírez Encinas, aunque de momento no ha tomado posesión y la oficialización de su llegada oficial al cargo no se ha oficializado a la espera de resolver una cuestión pendiente.

La cifra de magistradas en el alto tribunal, que al inicio del presente mandato del CGPJ era de diez, ha pasado a ser de veintitrés; la de presidentas de Tribunales Superiores de Justicia ha pasado de dos a cuatro y la de presidentas de Audiencias Provinciales de ocho a dieciséis.

Los procesos selectivos que han finalizado con la elección de una candidata en estos doce meses han sido 68, lo que representa el 42,2% del total.

Todos esos nombramientos se han producido además con un alto grado de consenso: 135 de los 161 lo han sido por unanimidad y el resto por amplias mayorías.

Los Tribunales Superiores de Justicia presididos por magistradas hace un año eran dos: los de Extremadura y la Comunidad Valenciana. Hoy hay cuatro presidentas: en Extremadura, Cataluña, Castilla-La Mancha y Castilla y León.

Además, el órgano de gobierno de los jueces ha designado a otras veinte magistradas como presidentas de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia de Cataluña, Andalucía (sedes de Sevilla y Málaga), Navarra, Cantabria, Castilla y León (sedes de Burgos y Valladolid).