Cielo poco nuboso y ligero ascenso de las temperaturas para este sábado en León

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado en León cielo poco nuboso, con nubosidad de evolución por la tarde.

Las temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso, oscilarán entre los 9 y los 14 grados y máximas en ligero a moderado ascenso que se situarán entre los 30 y los 32 grados.

El viento del nordeste o variable, será flojo en general, lo que podría facilitar las labores de extinción de los fuegos que continúan activos en la Comunidad.