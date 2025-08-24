Sólo la ocupación del primer tramo de Papalaguinda en León justifica eliminar un sentido

El problema del aparcamiento en el centro de la capital leonesa tiene una solución que no funciona. Las nuevas peatonalizaciones han incrementado todavía más la ausencia de estacionamientos en las calles donde se arracima el comercio y los centros de oficinas, con la consiguiente congestión del tráfico de rotación que busca dónde dejar el vehículo, pero, en cambio, la vía de desagüe de Papalaguinda, con 544 plazas de zona naranja en total, apenas presenta una ocupación del 53,42%, de acuerdo a los datos del informe del mes de junio de la ORA.

El dato se matiza dentro del documento, solicitado por UPL para intentar sustentar su propuesta para aumentar 102 plazas más en Papalaguinda, al pasar la organización en línea de los aparcamientos de la margen cercana al río a batería, aunque a costa de quitar uno de los carriles de circulación y dejar sólo el tránsito de Guzmán hacia la plaza de toros. Los leonesistas insisten en que promoverán una moción para volver a pedirlo, pese al informe en contra de la Policía Local que bloqueó el acuerdo que el PSOE ya había validado, pese a la oposición del PP.

El argumento se apoya en la discriminación por tramos que se marca en el informe de la ORA. A pesar de que la ocupación media se cifra en el 53,4% en el total del paseo, con picos de hasta el 69% entre las 12.00 y las 13.00 horas a diario, el dato sube si se circunscribe tan sólo al espacio que va desde Guzmán hasta el McDonalds. En esta franja, en la que hay 181 plazas, las más cercanas a las principales calles comerciales y administrativas, el dato sube hasta el 81,59% de media y alcanza incluso el 94,69% en hora punta.

A esta incidencia se agarran los leonesistas para insistir en su propuesta de pasar los 170 aparcamientos en línea de la margen derecha a batería. UPL incluso reclama que se estudie que el antiguo mercadillo de Colón de los martes y los viernes, que se derivó a Papalaguinda en 2020, pase de la calzada a la acera para no condicionar el tránsito del paseo, que sólo se cortaría para el rastro de los domingos.

La propuesta, que supondría dejar sólo un carril de circulación con sentido de Guzmán a plaza de toros, la desaconsejó la Policía Local

La eventualidad del mercadillo le sirve a los leonesistas para cuestionar el informe de la Policía Local que desaconsejó en mayo su propuesta. El documento definía a Papalaguinda como «una vía de interconexión directa en el tráfico rodado de vehículos de entrada y salida de León, sin cruces ni estrangulaciones que impidan la fluidez del mismo», además de que razonaba que el doble sentido «ayuda a la descongestión del centro y facilita el tránsito de quienes únicamente quieren abandonar la ciudad o atravesarla de norte a sur o viceversa». «Además, es un vial fundamental para evacuación en caso de emergencia, por lo que no es aconsejable la actuación», apostillaban los técnicos en el escrito ante el que UPL insiste en que, si tiene esa consideración crucial de la vía, no debería cortarse durante tres de los siete días de la semana.

En las otras dos terceras partes de Papalaguinda apenas hay vehículos.Ángelopez

El empecinamiento de los leonesistas, cuyos votos necesita a su vez el PSOE para sacar adelante los presupuestos municipales cada año, buscará vencer incluso el rechazo radical que ha mostrado el PP. Los populares apluadieron ya en mayo que el informe de la Policía hubiese bloqueado el cambio de la organización del aparcamiento y el corte del sentido de circulación desde la plaza de toros hasta Guzmán.

Se haga o no la modificación, el Ayuntamiento de León tiene pendiente cómo incentivar el estacionamiento en los otros dos tramos de Papalaguinda, cuyo comportamiento se calca casi en la paralela avenida Facultad, delimirada como zona azul. Frente al 81,59% de la zona más cercana a Guzmán, los datos de la zona naranja de la ORA muestran que, en el espacio que va desde el McDonalds hasta las inmediaciones de la pasarela del palacio de Deportes Urbano Seco la ocupación baja al 48,6%, con un pico del 82% a las 12.00 horas. Más al sur, en el flanco que va hasta la plaza de toros, el indicador se desploma todavía más: apenas alcanza el 27,96%.