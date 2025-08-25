Piden que las medallas de la Policía Local de León no dependan solo del criterio del Intendente Jefe

El nuevo reglamento de condecoraciones, medallas y premios de la Policía Local, que atribuye al Intendente Jefe del cuerpo municipal la potestad de impulsar o rechazar las distinciones al personal de la seguridad del municipio desde el Ayuntamiento, cuenta ya con las primeras alegaciones en contra, por entender que el sistema concentra el grueso del poder de decisión en manos de una sola persona.

A pesar de que en algunas modalidades de los galardones, la concesión depende de la Junta de Gobierno, el Pleno o el alcalde, el común denominador es que el informe previo para impulsar la concesión debe de partir del responsable, Miguel Ángel Llorente en la actualidad.

La Federación de Servicios Públicos de UGT ha remitido un escrito al Ayuntamiento en el que sugiere que la propuesta de premios parta de «una comisión de valoración en la que participen los sindicatos más representativos, junto con las autoridades que correspondan». De esta forma, «dicha comisión será la que eleve a la autoridad competente tal propuesta previo estudio de todos los casos aportados tanto por la Jefatura del cuerpo, como a propuesta de cualquier ciudadano o entidad (opción esta última que también recoge la mencionada orden).

También pide que se condecore a quienes siendo merecedores de una medalla, no la puedan recibir por haberse retirado por enfermedad profesional o accidente.

Las medallas al Mérito de la Policía Local, tanto categoría de Oro como categoría de Plata, también podrán ser concedidas según el reglamento modificado «a aquellas personas que en el ejercicio de la función pública hayan ostentado responsabilidad sobre el propio Cuerpo de Policía, y se hubieran distinguido por su entrega, dedicación compromiso y mejor del funcionamiento interno del Cuerpo de la Policía Local de Ayuntamiento de León».

«Solicitamos», dice el escrito «que tanto las distinciones de Oro, como de Plata, exclusivamente se otorguen a Policías, bien por que estén en activo o lo hayan estado y que en el caso de que se quiera otorgar alguna distinción a las personas que reúnan las características mencionadas se haga bien por la «distinción de carácter civil» o en bien por una nueva distinción que se cree al efecto». También se consideraría acertado «afrontar una modificación de este reglamento y un acierto con respecto a algunas cuestiones planteadas como la «Encomienda de permanencia», «la Medalla al Mérito de la Policía Local de Carácter Civil», incluso la «Gran Cruz Legio VII» con las modificaciones que hemos planteado. Ahora bien, para no desvirtuar el valor de todas estas distinciones y su carácter honorifico, entendemos que debe haber un órgano y un acuerdo del mismo que le de ese valor del que hablamos. Desde este sindicato proponemos una mesa para llegar a un acuerdo sobre este tema».