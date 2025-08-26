El Ayuntamiento tiene la oferta para vender ya el suelo de la casa que taparía la muralla

Mientras espera al informe sobre la viabilidad de paralizar la venta solicitado a los técnicos, que hace casi cuatro años ampararon el rechazo a la expropiación, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de León ya cuenta con la oferta para hacer negocio a la sombra de la muralla romana en Era del Moro. Pese a que en el Pleno del 31 de julio la oposición se unió para aprobar la moción que exigía bloquear el proceso, el PSOE ya contaba desde 6 días antes, tras una tramitación exprés, con una propuesta que ofrece 35.501,40 euros por el 14,5592% del proindiviso de la parcela. Allí, si prospera el plan, se levantará un edificio de cuatro alturas para 12 viviendas, más la baja para locales, que taparía parte de la visión del lienzo histórico desde el Espolón.

La propuesta para adjudicar el suelo público se aprobó en la mesa de contratación celebrada el 25 de julio, apenas cuatro días después de que se cerrara el plazo de recepción de ofertas. No hubo más. Sólo se recibió la firmada por un particular, que supera los 27.928,54 euros que se fijaban en como tipo mínimo de licitación en las bases del concurso para quedarse con el 14,5592% de los 387,90 metros cuadrados de la parcela en la que, desde hace meses, luce un cartel en el que se informa de la venta del suelo.

El reclamo lo colocaron los otros tres propietarios de la parcela, ubicada en un lugar privilegiado: a la puerta del casco histórico, con la reurbanización de Era del Moro como ajardinamiento, junto a la Ronda Interior y en las inmediaciones del nuevo sector de la estación de Feve. El suelo multiplicó su atractivo después de las obras de recuperación de la muralla. Justo antes, los titulares decidieron tirar la casa de planta baja que había y poner el suelo a disposición para acopio de materiales.

Ahora, estos tres titulares del proindiviso de Era del Moro cuentan con el derecho de tanteo para igualar la oferta. Aunque este paso adelante en el proceso queda matizado por el acuerdo de la moción promovida por el PP y apoyada por UPL, Vox y el concejal no adscrito. El acuerdo, ante el que los socialistas se abstuvieron, insta a que «el Ayuntamiento de León suspenda con carácter urgente el proceso de enajenación; comience los trámites para lograr aquel acuerdo urbanístico, que no sea la expropiación, que permita salvaguardar la imagen actual y mejorar la accesibilidad a la muralla; y realice las modificaciones de planeamiento a posteriori que permitan ganar dicho espacio para los ciudadanos». Aunque, más allá de su fuerza como exposición de la voluntad de la mayoría del Pleno, nada obliga al equipo de gobierno a cumplirlo.

La voluntad la expusieron los socialistas en la sesión plenaria. Como habían hecho en la primera intentona de quedarse con el suelo en 2021, el PSOE se acogió a la necesidad de reclamar un informe para que, «con todos los datos, se tome decisión ajustada a derecho», según defendió el concejal de Desarrollo Urbano, Luis Miguel García Copete, en el Pleno del 31 de julio pasado, en el que propuso posponer el acuerdo para que, ya con los documentos técnicos, se debatiera antes en su comisión informativa y la de Hacienda, consciente de que seis días antes se había aprobado la propuesta de adjudicación para dárselo a la oferta recibida.

A las pegas se sumó el alcalde. «Es necesario y preceptivo el informe para esta cosa que consideran tan banal y sencilla, como si la otra parte no pudiera ejercer acciones legales», apostilló José Antonio Diez, en contestación al PP, después de haber promovido la venta de la parte pública del proindiviso de la parcela: una actuación que, en el caso de que los propietarios hubieran querido activarlo, les hubiera supuesto un largo camino administrativo y los consiguientes costes.

En los pliegos de condiciones de ese concurso para enajenar el suelo público, los técnicos valoraron en 189,29 euros y en 146,43 euros el metro cuadrado para uso residencial y para usos compatibles, respectivamente. El documento abunda en que el valor total de la parcela asciende a 335.185,50, aunque avisa de que existe una «carga de urbanización provisional» estimada en 143.358,04 euros. Esta cuenta hace que se cifre en 191.827,46 euros el total del valor de la finca. Este espacio del entorno de la muralla romana, como defiende el historiador Alejandro Valderas, pertenecía de manera histórica en su mayoría al consistorio de la capital leonesa, que lo cedió como huertas a trabajadores municipales, quienes con el tiempo asentaron la propiedad.