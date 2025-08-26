La Red de Juderías lanza un proyecto de conexión real

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Red de Juderías de España, en el marco del programa «Experiencias Turismo España», gestionado por la Secretaría de Estado de Turismo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, está desarrollando el proyecto «Phygital. Localización, comunicación y propuestas. Experiencias en tiempo real», una iniciativa que une tecnología avanzada, estrategias de comunicación y una firme vocación patrimonial.

Su objetivo: mejorar la experiencia de los visitantes y optimizar la gestión turística en los enclaves históricos de sus ciudades asociadas. En colaboración con la empresa tecnológica Seeketing, el proyecto contempla la implantación de un sistema de recogida de datos basado en nodos inalámbricos capaces de detectar dispositivos móviles de forma anónima.

Esta tecnología proporcionará un mapa de calor en tiempo real, detallando rutas, lugares, horarios y puntos de interés y concentración de las personas que visitan las juderías de las ciudades de la Red.

Actualmente, y en fase activa de recopilación de información, la iniciativa cobra especial relevancia en el contexto estival, al intensificarse el flujo de visitantes en los conjuntos patrimoniales de la Red. La implantación se está realizando en algunos de los conjuntos patrimoniales más valiosos del país. Datos que se transforman en experiencias.

Uno de los grandes valores del proyecto reside en su enfoque hacia la mejora de la experiencia del visitante. Gracias a la información recabada, se podrán diseñar experiencias turísticas más atractivas y enriquecedoras, desde rutas temáticas hasta actividades culturales, gastronómicas y de ocio. La finalidad es acompañar al visitante en el descubrimiento del legado judío de cada ciudad, de forma respetuosa, emocional y participativa.

La Red de Juderías busca emocionar, enseñar y conectar con sus visitantes. En palabras de César Fernández, Presidente de la Red de Juderías de España y Alcalde de Ribadavia, la puesta en marcha de Phygital «supone un salto cualitativo hacia la modernización de la oferta turística patrimonial. La combinación de tecnología innovadora y un enfoque centrado en el visitante busca convertir a la Red de Juderías de España en un destino cultural de vanguardia, capaz de cautivar a viajeros de todo el mundo».