Bulo en Villahierro: un interno hace correr la voz de que hay sarna porque no le conceden el traslado

Un interno de Villahierro afectado por un caso de sarna ha hecho correr la voz de que existe un brote intenso en el interior de la prisión, circunstancia que niega Instituciones Penitenciarias, que achaca a la negativa a su traslado el bulo que se ha hecho correr en las últimas horas.

El Colectivo por la Defensa de los Derechos Humanos en las Cárceles Desde asegura que hace meses "ha habido denuncias por la existencia de una plaga de chinches y algunos presos han sufrido serios picores y ronchas en la piel que no fueron debidamente tratadas. Nos consta (las denuncias son anónimas para evitar represalias) que son decenas los presos afectados, situación que ha sido puesta en conocimiento de los servicios médicos de la cárcel y de la dirección, sin que se hayan tomado las medidas básicas de higiene para detener la plaga, como cambio de colchón, de la ropa de cama, toalla, ropa personal".

"Además", dice el comunicado, "como es habitual cuando hay quejas entre los internos, los presos que se han atrevido a denunciar esta situación han sido castigados. Según ha podido saber nuestro colectivo de fuentes médicas, el brote de sarna está ya muy avanzado en la cárcel de Mansilla".

La versión oficial difiere mucho. "Hay un solo caso en la prisión y se está tratando debidamente". Villahierro achaca el tema a un recluso que quiere ser trasladado de penitenciaría y ante la negativa, ha decidido poner en marcha esta campaña.