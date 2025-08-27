Las terrazas campan de nuevo por la plaza aunque con coto por la nueva ordenanza

La retirada de las vallas da vía libre para la ocupación de la plaza Mayor de León por parte de las terrazas. Aunque los establecimientos deben atenerse a los márgenes que delimita la nueva ordenanza aprobada por el Ayuntamiento. La normativa afina que, del total de los 3.983,65 metros cuadrados de la zona descubierta sev podrán poner mesas y sillas en 1.220,24 metros, un 306% del total, alineadas con los laterales del recinto, de acuerdo a la longitud de la fachada de cada bar, restaurante y local nocturno. Como añadido, pese a las críticas vecinales, se permite instalar veladores además en un 39,9% de los soportales: 350,72 de los 877,98 metros cuadrados.

La ordenanza detalla que «en la plaza Mayor se podrá autorizar la instalación de la terraza en la parte interna del soportal en la medida en que no se complete el porcentaje de ocupación máximo, respetando 1,80 metros para el paso peatonal y habilitando entradas al mismo por el centro y las esquinas. En el interior del soportal, la terraza no podrá disponer de sombrillas ni toldos». «El Ayuntamiento podrá decidir en las zonas dónde no podrán instalarse terrazas dentro de los soportales», se avisa en el documento, en el que se remarca que el espacio para los veladores «se distribuirá entre todos los solicitantes en función del aforo de cada establecimiento y de las líneas de la fachada, en consideración conjunta».

La aplicación de todo este conjunto de normas nuevas, en las que además se recoge la uniformidad de colores y materiales, se podrá empezar ahora. Pese a que se han perdido las semanas centrales del verano, en los próximos días se apreciará la imagen.