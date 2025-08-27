La nueva pista de saltos de Puente Castro se para por vacaciones

Los trabajos se pararon a finales de julio y no se retomarán hasta septiembre.RAMIRO

Las obras de la pista de saltos para bicicletas, monopatines y patinetes de Puente Castro avanzaban con buen ritmo a finales de julio. Pero, con el cambio de mes, las vacaciones de la contrata a la que adjudicó el Ayuntamiento de León los trabajos del pumptractck por 299.529,28 euros hizo que de pronto se colocaran las vallas y quedara todo parado.

Se espera a los operarios a partir del próximo lunes, 1 de septiembre, para que terminen los trabajos de definición del circuito, ubicado junto a la rotonda que hay a la salida del puente de La Lastra, en las inmediaciones del área deportiva, junto al centro de mayores del barrio.

Aún dentro de plazo, tendrá que entregarse como tarde en octubre. La constructora Poolsport, especializada en este tipo de instalaciones, definirá un recorrido para niños, otro para adultos y otro para expertos.