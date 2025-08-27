El Gobierno niega un trato preferente al caos de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Consejo de Ministros aprobó este martes, a propuesta del Ministerio del Interior, la declaración de 121 zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil a lo largo del verano en 16 Comunidades Autónomas, que recibirán el mismo trato y ayudas que los afectados por la devastadora ola de incendios en León, con, de momento, cerca de 97.000 hectáreas quemadas, un tercio de la superficie arrasada en todo el país y con daños que se consideran históricos. Es lo que contempla el procedimiento para que todos los damnificados soliciten las ayudas de distinto tipo previstas en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.

Han sido incluidas las zonas de los incendios de Quintana del Castillo, Orallo-Villablino, Yeres-Puente de Domingo Flores, Villafranca del Bierzo, Barniedo de la Reina, Canalejas-Almanza (compartido con Palencia), Orencia y Gestoso, Anllares del Sil e Igüeña. Por parte de Zamora, se incluyen los incendios de Porto y Molezuelas de la Carballeda, que también han afectado a la provincia de León.

El Gobierno explica que desde el pasado 24 de junio, el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM) de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior ha sido informado de 121 emergencias de protección civil, de las que 114 corresponden a incendios forestales en situación operativa 1 o 2 registrados en las comunidades de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Catalunya, Comunidad de Madrid, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galicia, Illes Balears, La Rioja, Navarra y Región de Murcia.

El acuerdo del Consejo de Ministros recoge las ayudas directas competencia del Ministerio del Interior destinadas a paliar daños personales; materiales en vivienda y enseres; gastos de corporaciones locales; en establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, y a personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales y de bienes.

También prevé la posibilidad de que el Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico apruebe una exención de las tasas para gestiones como duplicados de permisos de circulación o conducción, así como bajas de vehículos siniestrados, y también para la expedición del DNI.

Otras medidas competencia de otros ministerios podrán ser determinados beneficios fiscales (Ministerio de Hacienda), medidas laborales y de Seguridad Social (Ministerios de Trabajo y Economía Social, y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) y ayudas a las corporaciones locales (Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática) o subvenciones por daños en producciones agrícolas, ganaderas, forestales y de acuicultura (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación).

Los restantes departamentos ministeriales, en el ámbito de sus competencias, podrán declarar zona de actuación especial así como la emergencia de las obras para reparar los daños causados en infraestructuras de titularidad pública ubicadas en las zonas afectadas por estas emergencias de protección civil.

De igual manera, el Consejo de Ministros reconoce siete supuestos en el conjunto de España relacionados con los episodios de fuertes lluvias.

Por otra parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha confirmado este martes que el Gobierno estudiará y analizará el plan que presentó el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con 50 medidas para luchar contra los incendios, aunque ha criticado su propuesta para hacer un registro de pirómanos y que estén controlados con pulseras telemáticas.

«Son soluciones con poco fuste», ha proclamado Marlaska en la rueda de prensa posterior al primer Consejo de Ministros del curso político al ser preguntado por las medidas que ha planteado Feijóo en relación con los pirómanos.

Sin querer entrar en la «psique» del líder del PP, el ministro del Interior ha sostenido que los datos no apuntan a que sean los pirómanos los principales responsables de los incendios y ha apelado a no confundir a estos, que son personas con una determinada patología, con los incendiarios.

«Hay que ser más serio a la hora de hablar de un tema de esta complejidad y que puede causar o determinar alarma social», ha defendido, incidiendo en que seguramente es el «desconocimiento» lo que ha llevado a Feijóo «a utilizarlo de esa forma absolutamente ajena a la realidad».