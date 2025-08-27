Más de 25.500 leoneses dispondrán de la tarjeta Buscyl para viajar gratis

Publicado por Redacción Valladolid Creado: Actualizado:

La Consejería de Movilidad estima que unas 130.000 personas contarán desde el lunes, 1 de septiembre, con el dispositivo Buscyl digital para disfrutar de transporte gratuito en 284 rutas de las áreas metropolitanas de Burgos, León, Salamanca, Segovia y Valladolid y el despliegue de unas 200 de carácter interurbano, tal y como explicó José Luis Sanz Merino, que presentó las novedades de la implantación de la Tarjeta Buscyl, que se adelanta un mes en relación al anuncio realizado por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. En León se expenden sobre solicitud hasta 25.532 unidades, tal y como prevé la Junta. A partir de ahora se extiende a la población empadronada en la comunidad, en lo que Sanz Merino calificó de “medida atractiva para la población”, motivo por el que han recibido ya 190.000 solicitudes, 150.000 de mayores de 15 años, colectivo que lo ha podido aprovechar durante todo el verano. Todas las peticiones que ya han sido verificadas recibirán un correo electrónico con esta tarjeta digital que permite acceder a los buses de carácter autonómico, validando el código QR en los terminales de algunos de los 2.000 vehículos que ya disponen de él. Por el momento, admitió que su departamento aparcará el envío de tarjetas físicas, dado que el QR digital “es más ágil y la depuración es más rápida”. Al respecto, aplazó a un futuro análisis la posibilidad de enviar este tipo de tarjetas físicas “cuando esté todo el equipamiento en funcionamiento”. En este sentido, la directora general de Transportes y Logística, Laura Paredes, que compareció junto al consejero, señaló que las peticiones a través de la web “tienen una fluidez mucho más elevada” y sostuvo que ya se ha tramitado el 86 por ciento de las mismas, informa Ical. El consejero vaticinó que toda la implantación del sistema estará lista el 30 de septiembre, si bien matizó que “cuando lo solicite la gente no lo maneja la Junta”. Al final de ese periodo, la gratuidad llegará a 2.610 rutas autonómicas y 395 concesiones. Así, el 1 de septiembre arrancará la implantación en las áreas metropolitana de Burgos, León, Salamanca, Segovia y Valladolid. Ese mismo día comenzará también el despliegue de unas 200 interurbanas, unas 50 por provincia, en concesiones de transporte en Ávila, Palencia, Soria y Zamora, territorios que no cuentan con servicio metropolitano. En semanas posteriores, concretamente el 15 de septiembre, será el turno del transporte interurbano de las nueve provincias, 444 en total y 78 concesiones. Y ya el 30 de septiembre, otras 1.882 y 245 concesiones. “Esta medida nos permite anticiparnos gracias a la experiencia positiva que hemos tenido estos meses para los menores de 15 años», que ha sido un prueba «adecuada para el ámbito que queremos ampliar ahora”, comentó Sanz Merino, quien defendió el “modelo seguro” de los códigos QR, que se envían desde ya mismo a los solicitantes y que llevarán una identificación nominativa.