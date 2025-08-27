El fuego pone al rojo vivo el atardecer de León

El cielo se tiñe de rojo con el humo de los incendios en León.DL

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Se cumplen 19 días de incendios forestales en la provincia de León. Una tragedia que ha arrasado cerca de 97.000 hectáreas quemadas, un tercio de la superficie arrasada en todo el país y deja daños que se consideran históricos.

Durante estos días, el humo ha sido uno de los grandes protagonistas que ha oscurecido el cielo leonés.