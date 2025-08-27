La Aemet pronostica un descenso de las temperaturas en León, que ayudará en la extinción de incendios
Durante la mañana se registrarán intervalos de nubes bajas
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha señalado para este miércoles en la provincia de León un descenso de las temperaturas, más acusado en las máximas, que podrá ser notable y que puede contribuir a mejorar las condiciones de la extinción de los incendios que afectan a este territorio y al norte de la provincia de Zamora.
En este sentido, los termómetros oscilarán entre los 11 y 25 grados de León y los 14 y 26 de Ponferrada.
Durante la mañana se registrarán intervalos de nubes bajas. Por la tarde aumentará la nubosidad con nubes medias y de evolución sin descartar algunas precipitaciones débiles en el noreste.
En este contexto, predominará el viento de componente norte y del suroeste y oeste por la tarde, que soplará flojo con algún intervalo moderado.