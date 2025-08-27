La Aemet pronostica un descenso de las temperaturas en León, que ayudará en la extinción de incendios

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha señalado para este miércoles en la provincia de León un descenso de las temperaturas, más acusado en las máximas, que podrá ser notable y que puede contribuir a mejorar las condiciones de la extinción de los incendios que afectan a este territorio y al norte de la provincia de Zamora.

En este sentido, los termómetros oscilarán entre los 11 y 25 grados de León y los 14 y 26 de Ponferrada.

Durante la mañana se registrarán intervalos de nubes bajas. Por la tarde aumentará la nubosidad con nubes medias y de evolución sin descartar algunas precipitaciones débiles en el noreste.

En este contexto, predominará el viento de componente norte y del suroeste y oeste por la tarde, que soplará flojo con algún intervalo moderado.