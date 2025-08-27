El incendio de una vivienda deja a una mujer herida en Armunia

Publicado por ICAL León Creado: Actualizado:

Una mujer de 43 años resultó herida esta medianoche, tras el incendio registrado en torno a las 0.17 horas en una vivienda de tres pisos en la calle San Juan Bosco de la localidad leonesa de Armunia, según confirmaron a Ical fuentes del Servicio de Emergencias Castilla y León 112.

La sala de operaciones trasladó el aviso a la Policía Nacional de León, a la Policía Municipal, a los bomberos y a Emergencias sanitarias - Sacyl. Los facultativos sanitarios atendieron en el lugar ala víctima, antes de trasladarla en ambulancia de soporte vital básico al Hospital de León.