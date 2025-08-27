La 8 León y el Dulce Nombre presentan la película sobre la procesión del Nazareno en Roma

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La 8 León y la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno proyectarán el próximo lunes 8 de septiembre, a partir de las 19.30 horas en el auditorio Ciudad de León, la película “ Nazarenus”, un audiovisual de 110 minutos de duración dedicado a la presencia de la talla de Nuestro Padre Jesús Nazareno, en la procesión del jubilado, de las cofradías de Roma, el pasado mes de mayo. La recaudación que se obtenga, al precio de cinco euros la entrada, se destinará a los danmificados por los incendios que asolan estos días a lo provincia.

El acto de presentación de la película tuvo lugar esta mañana en la capilla de Santa Nonia, con la presencia de Nacho Tejera, abad de la cofradía, Juan Francisco, Martín Fresneda, director de Televisión de León, Carlos Ochoa, director de la película y Manuel Fláker, director nato del Dulce Nombre.

El film está dividido en cinco partes, realizadas con más de 400 horas de rodaje. Hay un primer bloque de historia, un segundo de actualidad de la cofradía, también está el tercero sobre los preparativos de Roma, el cuarto en torno a la propia procesión y el viaje y un quinto dedicado a la repercusión.

“ La grabación ha sido toda una experiencia “, señaló Tejera. “ Se nota el gran cariño y la gran profesionalidad con la que está hecho“.

Martín Fresneda presentó el cartel anunciador de la película “que destaca sobre todo la mirada del Nazareno “. Había tres fines muy claros, “ contar a León cómo mucha gente estaba empeñando sus emociones en los preparativos, queríamos llevar la procesión a los hogares de León, aunque no fue fácil porque 48 horas antes el Vaticano anunció que no retransmitiría el evento pese a que se había comprometido a hacerlo y finalmente hacer memoria de lo que estaba pasando en Roma para el recuerdo de León “.

El trabajo tiene “sentimiento”, según el director “, porque quien lo ha hecho (en referencia a Carlos Ochoa) tiene ese sentimiento. Todas las imágenes tienen un por qué, todos los sonidos están pensados y el resultado es infinitamente mejor”.

Ochoa llegó a emocionarse durante su intervención. “ Esto es cuestión de fe y la fe es un don de Dios”. Glosó la figura de Juan Carlos, Campo, el jefe de los grupos de montaje de la cofradía. "Me veo reflejado en él".

La película cuenta con 27 testimonios de personas que estuvieron presentes en la procesión, entre ellos Susana Vergara, redactora jefe de Diario de León. Ochoa puso un ejemplo gráfico: “un partido de fútbol se disfruta mucho, pero si estás dentro del campo, todavía más”