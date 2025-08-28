Los profesores más veteranos recibirán una subida de 2.100 euros por curso en Castilla y León

Publicado por EFE Valladolid Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves el acuerdo definitivo sobre la subida salarial que tendrá a partir del 1 de septiembre el profesorado de educación no universitaria en las escuelas públicas de la Comunidad, cuyo preacuerdo fue ya presentado en julio pasado y que mantiene alzas salariales de hasta 2.100 euros al año para los profesores más veteranos, al sumar más de cinco sexenios trabajados.

El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha detallado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que ha dado el visto bueno a este acuerdo, previo a su firma en los próximos días, que estos profesionales ven ahora compensada la no aplicación de la carrera profesional, para tener un "mejor reconocimiento" a su labor.

Esta subida, acordada en la Mesa Sectorial de Educación con las organizaciones sindicales mayoritarias en este ámbito, se llevará a cabo en dos años y afectará a los profesionales del 4° sexenio (con un aumento de 1.050 euros anuales) y a los del 5° sexenio, que verían incrementadas sus retribuciones en 2.100 euros anuales.

De este modo, se homologan las retribuciones de este colectivo con el resto de los docentes, que ya las vieron incrementadas con la carrera profesional horizontal.

Otros docentes que verán mejorada su retribución serán los que realizan itinerancias en el medio rural, puesto que mejorará la cuantía que reciben correspondiente al kilometraje, aunque Carriedo no ha detallado el incremento que experimentan estas cantidades.

El preacuerdo incluye, además, a los equipos directivos de los centros rurales agrupados (CRA), que verán incrementado su complemento específico en la misma cuantía que los maestros de estos centros, que ya lo recibían.

El texto recoge mejoras en el propio desarrollo de la labor profesional, como la disminución de las horas o periodos lectivos para el personal docente que desempeñe cargos directivos y una simplificación progresiva de la burocracia.

Por último, se recoge también que se abordará una mejora de los permisos y licencias por enfermedad para el profesorado y se incorpora una mejora de gestión respecto al personal docente interino, ya que la cobertura de las sustituciones que surjan durante el curso escolar se realizará a través de adjudicaciones informatizadas, como las de inicio de curso.

Finalmente, la Consejería de Educación y las organizaciones sindicales han acordado seguir negociando en materias como la mejora de las tutorías y la reducción del horario lectivo a los mayores de 55 años, que según los sindicatos se pondrá en marcha en el curso 2026-27.

El sindicato CGT ha anunciado que ha presentado un recurso de reposición contra la resolución de la Consejería de Educación del pasado 8 de agosto por la que se adjudican las plazas vacantes ante lo que considera una nueva precarización de las condiciones laborales del funcionariado interino.

En un comunicado, CGT denuncia "irregularidades" y asegura que la calidad de la oferta ha empeorado, avanzando en la precarización, con numerosas plazas vacantes parciales, dobles y triples perfiles difíciles de cumplir, en lo que el profesorado viene a llamar 'plazas Frankenstein'.

A modo de ejemplo, el sindicato habla de plazas vacantes de Francés que se han convertido en Inglés, pero con doble perfil con Francés e itinerancia entre centros, o plazas de Francés con horas de Alemán, adaptado a las opciones y familias de FP del centro. "Perfiles imposibles", lamenta.

Además, CGT critica que no se respetan los derechos de los interinos para solicitar turno o elegir grupos, pues en el listado del 8 de agosto aparece en "Observaciones" aparente información sobre el posible horario (matutino, vespertino, nocturno, partido) y los posibles grupos (FP Básica, Centro Penitenciario, etc.).

Sin embargo, en realidad estas “Observaciones”, de forma contraria a derecho, han convertido las vacantes en una oferta cerrada con los turnos y los grupos que el funcionariado de carrera no desea, ha lamentado el sindicato.