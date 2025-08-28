Tres incendios en solares movilizan a los bomberos

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

Sin que ninguno llegara a alcanzar la alerta de mucha gravedad, los bomberos de León se vieron obligados a actuar este jueves en hasta tres incendios de solares: en el barrio de La Inmaculada; en las inmediaciones del Aldi de la carretera de Caboalles, a la puerta de Azadinos; y en la avenida de los Agustinos. La rápida intervención de los profesionales del parque de la capital leonesa evitó que las llamas se expandieron en todos estos incidentes, que se acumularon en la franja de tiempo que va desde las 15.00 hasta las 19.00 horas. A mayores tuvieron que acuedir a otro fuego en un local en la calle Padre Risco, en el barrio de San Mamés, y en una maceta de la calle La Corredera. La acumulación obligó a tener que movilizar al retén que está siempre en alerta. | á. caballero