La Universidad de León apunta a un hito en matriculaciones ante el nuevo curso

El 8 de septiembre, la Universidad de León abre la sesión 2025/2026, que es el curso cero ante de Medicina; el icono de las nuevas titulaciones a la que aspiraba desde hace años la universidad leonesa, y cuyo estudios comenzará a impartir justo dentro de un año. El curso previo a Medicina tiene otros alicientes positivos ara la institución académica leonesa. Lo es, entre las novedades, la incorporación del nuevo grado en Ingeniería en Geotecnologías y Topografía, una titulación de nueva generación que forma a profesionales en el manejo de datos espaciales y herramientas tecnológicas aplicadas a sectores estratégicos y que se impartirá en el campus de Ponferrada. En los últimos años, la Universidad de León actualizó y amplió su oferta con títulos como Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial 2022/2023, Nutrición Humana y Dietética en 2023/2024, Ciencias Gastronómicas en 2024/2025 y la previsión de la implantación de Medicina en el curso 2026/2027. A mayores se suma la actualización de los títulos de másteres.

Otro registro positivo se cita entre los 2.465 alumnos que formalizaron en la primera fase del proceso este verano todos los trámites para iniciar sus estudios este curso inmediato en los campus de Vegazana y León; una cifra con tendencia al alza que rompe con el contexto actual en el que ya empieza a hacer mella el descenso de la natalidad. «Las cifras son un poco mejores que las de 2024, que ya fueron buenas», comenta con precaución el vicerrector de Actividad Académica de la Universidad de León, Julio Abad, en relación «a los posibles bailes» que pueden mover ligeramente estos datos ante la complejidad del proceso de matriculación académica en todas las universidades del país, aclaró el responsable académico. Desde el 21 de agosto se abrieron nuevos plazos para los 9.146 estudiantes que decidieron mantenerse en las listas de espera de los diferentes grados que oferta la institución académica leonesa, pendientes de que algunas de las matrículas decida renunciar a ella. La oferta de la Universidad de León son 41 grados —35 en el Campus de Vegazana y seis en el Campus de Ponferrada—, entre los que hay cinco dobles recorridos y un total de 2.520 plazas a las que pueden optar los estudiantes que inician su andadura universitaria. Los grados con más lista de espera vuelven a ser los vinculados a la rama de Ciencias de la Salud, con Enfermería en León a la cabeza, con 2.425 estudiantes con esperanza de conseguir una vacante. Después, el mismo título que se oferta también en Ponferrada, con 1.845 aspirantes. En Veterinaria y Fisioterapia los que aún permanecen en lista de espera superan los 800, 400 son los que buscan un hueco en Biotecnología y en Biología y Aeroespacial son más de 300. En treinta de los 41 grados que ofrece la Universidad de León el cupo estaba lleno antes del inicio del mes de agosto.