La Universidad de León apunta a un hito en matriculaciones ante el nuevo curso

Una treintena de los 41 grados que ofrece la entidad académica ya tienen completos los cupos

Alumnos ante una de las facultades de la Universidad de León.

Alumnos ante una de las facultades de la Universidad de León.

El 8 de septiembre, la Universidad de León abre la sesión 2025/2026, que es el curso cero ante de Medicina; el icono de las nuevas titulaciones a la que aspiraba desde hace años la universidad leonesa, y cuyo estudios comenzará a impartir justo dentro de un año. El curso previo a Medicina tiene otros alicientes positivos ara la institución académica leonesa. Lo es, entre las novedades, la incorporación del nuevo grado en Ingeniería en Geotecnologías y Topografía, una titulación de nueva generación que forma a profesionales en el manejo de datos espaciales y herramientas tecnológicas aplicadas a sectores estratégicos y que se impartirá en el campus de Ponferrada. En los últimos años, la Universidad de León actualizó y amplió su oferta con títulos como Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial 2022/2023, Nutrición Humana y Dietética en 2023/2024, Ciencias Gastronómicas en 2024/2025 y la previsión de la implantación de Medicina en el curso 2026/2027. A mayores se suma la actualización de los títulos de másteres.

Otro registro positivo se cita entre los 2.465 alumnos que formalizaron en la primera fase del proceso este verano todos los trámites para iniciar sus estudios este curso inmediato en los campus de Vegazana y León; una cifra con tendencia al alza que rompe con el contexto actual en el que ya empieza a hacer mella el descenso de la natalidad. «Las cifras son un poco mejores que las de 2024, que ya fueron buenas», comenta con precaución el vicerrector de Actividad Académica de la Universidad de León, Julio Abad, en relación «a los posibles bailes» que pueden mover ligeramente estos datos ante la complejidad del proceso de matriculación académica en todas las universidades del país, aclaró el responsable académico. Desde el 21 de agosto se abrieron nuevos plazos para los 9.146 estudiantes que decidieron mantenerse en las listas de espera de los diferentes grados que oferta la institución académica leonesa, pendientes de que algunas de las matrículas decida renunciar a ella. La oferta de la Universidad de León son 41 grados —35 en el Campus de Vegazana y seis en el Campus de Ponferrada—, entre los que hay cinco dobles recorridos y un total de 2.520 plazas a las que pueden optar los estudiantes que inician su andadura universitaria. Los grados con más lista de espera vuelven a ser los vinculados a la rama de Ciencias de la Salud, con Enfermería en León a la cabeza, con 2.425 estudiantes con esperanza de conseguir una vacante. Después, el mismo título que se oferta también en Ponferrada, con 1.845 aspirantes. En Veterinaria y Fisioterapia los que aún permanecen en lista de espera superan los 800, 400 son los que buscan un hueco en Biotecnología y en Biología y Aeroespacial son más de 300. En treinta de los 41 grados que ofrece la Universidad de León el cupo estaba lleno antes del inicio del mes de agosto.

La financiación de 3,3 millones de Erasmus+ rompe moldes en proyección internacional

La Universidad de León ha alcanzado un hito en su estrategia de internacionalización al obtener una financiación de 3.387.800 euros en la convocatoria 2025 del programa Erasmus+ de la Unión Europea, una cifra sin precedentes destinada a impulsar la movilidad de estudiantes, profesorado y personal de administración y servicios. Un logro que, según destaca el vicerrector de Internacionalización y Compromiso Global, José Alberto Benítez Andrardes, refuerza el compromiso de la ULE con una internacionalización inclusiva, diversa y de calidad. «Cada euro recibido se traduce en más oportunidades de movilidad para la comunidad universitaria, ampliando horizontes y generando experiencias que transforman a las personas y enriquecen a la propia institución académica». A ello se suma, la relevancia de los nuevos destinos que se incorporan a la red de colaboración internacional, como Australia, Irán o diversas naciones de África y los Balcanes, «lo que supone abrir un horizonte de cooperación académica y científica sin precedentes. Queremos que la Universidad de León sea un puente entre continentes y culturas, donde el conocimiento fluya en todas direcciones». La concesión se distribuye en 2.813.491 euros para la Acción Clave KA131, orientada a la movilidad en el ámbito europeo, lo que supone un incremento del 20% respecto al 2024; y 574.309 euros para la Acción Clave KA171, que fomenta los intercambios con países de fuera de la Unión Europea. Concretamente, la ULE abre una puerta en 19 países de los cinco continentes, consolidando una red global que abarca desde los Balcanes Occidentales (Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Montenegro) hasta Europa del Este y el Cáucaso (Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Moldavia, Ucrania), el Mediterráneo Sur (Jordania), Oriente Medio (Irán), Asia-Pacífico (Australia) y África Subsahariana. Con esta financiación récord, la Universidad de León se consolida como un referente en internacionalización dentro del sistema universitario español y reafirma su papel activo en la construcción de un espacio global de educación superior abierto, inclusivo y competitivo».
