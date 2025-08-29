¿Qué es la Luna de la Cosecha, que se podrá avistar en León el próximo 7 de octubre?

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Superluna de la Cosecha ocurrirá el 7 de octubre de 2025. Esta luna llena es especial porque aparece cerca del equinoccio de otoño, que es alrededor del 22 de septiembre. En algunos años, la Luna de la Cosecha puede ser en septiembre, pero este año será en octubre.

La Luna de la Cosecha tiene varias consecuencias y efectos en diferentes áreas, aunque algunas de ellas son más culturales y tradicionales que científicos.

Esta luna proporciona luz adicional durante la noche, lo que permite a los agricultores trabajar en la cosecha nocturna, especialmente en áreas con días cortos durante otoño. Algunos agricultores planifican sus cosechas según las fases lunares, aunque no hay evidencia científica concluyente sobre la influencia directa de la Luna en el crecimiento de las plantas.

La Luna de la Cosecha, como cualquier luna llena, puede influir en las mareas, aunque no de manera significativa en comparación con otras lunas llenas. Además, algunos animales pueden cambiar su comportamiento durante la luna llena, aunque no hay un estudio específico sobre ello.

La Luna de la Cosecha es celebrada en algunas culturas con rituales y festivales, especialmente en áreas donde la agricultura es una parte importante de la economía y la tradición. También se puede asociar con la abundancia, la gratitud y la preparación para el invierno.

Puede ser más visible y brillante debido a su cercanía con la Tierra y su posición en el cielo. La Luna de la Cosecha puede atraer turistas y observadores de estrellas que buscan disfrutar de la belleza de la luna llena.