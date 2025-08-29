Un accidente entre dos turismos moviliza a la Policía Nacional en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Se ha dado aviso al Servicio de Emergencias de Castilla y León 112, alrededor de las 17.00 horas de la tarde de este viernes por la colisión por alcance entre dos vehículos.

En concreto, el accidente ha sucedido en LE-30, a la altura de la salida hacia Villacedé, y ha sido entre un turismo y una furgoneta.

No se lamentan heridos y la Policía Nacional se ha trasladado hasta el lugar de los hechos para dar parte de lo ocurrido.