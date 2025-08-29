León registrará un total de 70 salidas y llegadas de trenes por la operación retorno este fin de semana

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

Valladolid Campo Grande registrará la llegada y salida de 238 trenes, de los que 70 saldrán o llegarán a la terminal hoy viernes, y la de León, un total de 74 (20 hoy) de las tres empresas ferroviarias que operan en España, durante la Operación Retorno de las vacaciones de verano (desde este viernes 29 de agosto y hasta el lunes 1 de septiembre.

En el conjunto nacional serán un total de 4.350 trenes de alta velocidad, larga y media distancia. Hoy viernes y el lunes son los días con más circulaciones, con 1.200 cada día, según datos de Adif.

Por estaciones, en las dos grandes terminales de Madrid está programada la llegada y salida de un total de 1.510 trenes en toda esta operación retorno, en la que coinciden viajeros que regresan con los que parten de vacaciones en septiembre.

Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes registrará la salida y llegada de 865 trenes este fin de semana. Sólo hoy viernes, 229 partirán o llegarán a esta estación, origen y destino de las líneas de alta velocidad que conectan con el Este (con ciudades como Zaragoza, Tarragona o Barcelona) y el Sur (con Sevilla y otras capitales andaluzas).

Se suman a los 645 trenes programados en Chamartín Clara Campoamor, de los que 180 saldrán o llegarán hoy viernes a esta terminal, origen y destino de las líneas de alta velocidad que unen Madrid con Levante, Castilla y León, Galicia y Asturias, y que enlazan con Cantabria y País Vasco.

Asimismo, en la vuelta de vacaciones de agosto, la estación de Barcelona Sants prevé la llegada y salida de 476 trenes (128 hoy viernes), y la de Zaragoza Delicias, 267 (70 hoy). De su lado, Sevilla Santa Justa será origen y destino de 293 trenes (75 este viernes), Málaga María Zambrano de 270 trenes (70 hoy) y Granada, de otros 96 (24 hoy).

En la Comunitat Valenciana, de la estación de Alacant Terminal partirán o llegarán 247 trenes durante este último fin de semana de agosto (68 hoy viernes), de València Joaquín Sorolla 224 (58 hoy) y de Castellón, otros 86 trenes (24 hoy).

Por su parte, la renovada estación Santiago de Compostela-Daniel Castelao tiene programados un total de 53 trenes (15 hoy viernes), por la de Ourense pasarán 84 (24 hoy) y por la de Oviedo, 42 trenes (12 hoy). Y por la de Toledo pasarán 94 trenes (26 hoy).