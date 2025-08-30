El Gobierno destaca la seguridad en León con nueve violaciones y cuatro homicidios

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Gobierno emitió ayer un análisis sobre los detalles que consolidan a León «como una de las provincias con menor criminalidad de España». El último informe de la Policía Nacional y la Guardia Civil, correspondiente a junio de 2025, sitúa la tasa de criminalidad en la provincia en 38,8 infracciones penales por cada 1.000 habitantes, muy por debajo de la media nacional (50,3). El desglose de la criminalidad que distingue a León como el territorio seguro al que se refiere el Gobierno destaca 91 delitos por robos con violencia e intimidación en los primeros seis meses del año; nueve agresiones sexuales con penetración en este mismo tramo de 2025; y cuatro homicidios y asesinatos consumados. El Gobierno prosigue: «La provincia es, de este modo, la cuarta más segura de la comunidad autónoma por detrás de Palencia (33,8), Zamora (35,6) y Salamanca (37,7)». Los datos del informe de Indicadores de Seguridad del Ministerio del Interior, correspondientes al primer semestre de 2025, señalan que León cuenta con más agentes por habitante que la media del país: 4,3 policías por cada mil habitantes frente a 3,8 a nivel nacional. Este refuerzo de efectivos ha contribuido al aumento de la seguridad y al esclarecimiento de delitos. Entre los datos, cabe destacar, relata el análisis el descenso de los delitos contra la libertad sexual que han bajado un 21,3%, con una reducción del 50% en las agresiones sexuales con penetración. También los robos con fuerza en domicilios caen un 12,3%, «por la eficacia de las medidas de vigilancia preventiva mientras que las sustracciones de vehículos bajan un 43,1%, uno de los descensos más notables en los últimos años. La provincia presenta también una disminución del 7,3% en hurtos, uno de los delitos más habituales». Una cifra similar a las sustracciones en explotaciones agrícolas y ganaderas qie se reducen un 7,7% respecto a 2024, lo que supone un alivio para el sector rural. El mayor descenso está en el tráfico de drogas, un 66,7% menos que entre enero y junio del año pasado así como la sustracción de vehículos donde ha habido un 44% menos de delitos. El Gobierno valora también que el informe refleja un aumento de las estafas informáticas (+18%), en línea con la tendencia nacional, lo que refuerza la necesidad de seguir impulsando campañas de prevención en el ámbito digital. En cuanto a la eficacia policial, León destaca con un aumento del 8,5% en detenciones e investigaciones, así como con una mejora del 3,7% en el esclarecimiento de delitos. Respecto a los dos municipios más grandes de la provincia, León y Ponferrada, la criminalidad convencional ha bajado un 2% y un 7,7% respectivamente. «Con estos indicadores, la provincia no solo mantiene sus bajos niveles de criminalidad», sino que avanza hacia un modelo de seguridad, indica el Gobierno en ese balance.