Castilla y León mantiene 6 incendios activos pero ninguno de máxima gravedad después de 3 semanas

Castilla y León amanece este sábado sin que algunos de sus vecinos hayan tenido que pasar la noche fuera de sus casas, tres semanas de confinamiento o evacuación de poblaciones como consecuencia de los incendios forestales.

Anoche el Gobierno autonómico decidió levantar la medida de confinamiento en las poblaciones leonesas de Igüeña y Colinas del Campo de Martín Moro Toledano, las últimas que quedaban en esa situación por el incendio de Fasgar, en la práctica el único de esta Comunidad que aún sigue en nivel 2 de gravedad, ya que figura como dos fuegos, pero se formó en origen con dos incendios independientes.

Este incendio presenta una evolución favorable, según ha indicado en las últimas horas el delegado territorial de la Junta en Castilla y León, Eduardo Diego, tras presidir una nueva reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) provincial.

Durante el encuentro se ha valorado la posibilidad de rebajar el nivel de gravedad del incendio de Fasgar-Colinas a IGR 1 en las próximas horas, dado que "no hay llama activa" y "el perímetro se encuentra en fase de consolidación".

"La situación es muy, muy favorable", ha destacado Diego, quien ha subrayado que se mantiene el nivel 2 por precaución, a la espera de una nueva evaluación en la mañana del sábado.

Además, el delegado territorial ha anunciado que los incendios de Yeres y Anllares del Sil han pasado a estar estabilizados. En el caso de Anllares, que había obligado a evacuar la localidad de Anllarinos por reproducciones provocadas por el viento, el fuego se encuentra contenido y bajo vigilancia activa.

Por su parte, el incendio de Yeres, que afectaba a zonas próximas al yacimiento de Las Médulas, también ha sido estabilizado, lo que permite avanzar en tareas de liquidación y control

En cuanto a los incendios de Garaño y Berlanga del Bierzo, Diego ha confirmado que "ambos han sido declarados como controlados". El de Garaño, en el término municipal de Soto y Amío, ha sido contenido gracias a trabajos de perimetrado y contrafuegos, mientras que el de Berlanga ha sido completamente extinguido.

Este último caso ha derivado en la detención de un varón de 20 años como presunto autor del incendio. Un joven que ha sido internado en la Unidad de Psiquiatría del Hospital del Bierzo como medida cautelar. Una decisión que ha sido adoptada tras no haber sido posible tomarle declaración debido a su estado de salud.

La provincia ha vivido veinte días de intensa lucha contra el fuego, con hasta diez incendios que llegaron a alcanzar el nivel IGR 2. En comparación, durante todo el verano de 2024 solo se registraron dos incendios de esa magnitud.

"Ha sido una situación complicada, pero gracias al esfuerzo, compromiso y profesionalidad del operativo antiincendios, hemos logrado controlar y extinguir la mayoría de los focos", ha puesto de relieve el delegado.

Con este panorama, la provincia de León entra en una fase de vigilancia y consolidación, con todos los incendios bajo control o estabilizados, salvo el de Fasgar, que podría rebajar su nivel en las próximas horas.

La Junta insiste en la necesidad de mantener la prudencia y seguir las recomendaciones de Protección Civil para evitar nuevas reproducciones.