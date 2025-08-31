El Ayuntamiento de León reparte 450.000 € entre su personal para los tribunales de selección

No llega con lo que hay dispuesto en el presupuesto municipal. Los 50.000 euros que se habían apuntado en las cuentas del consistorio de la capital leonesa, como en anteriores ejercicios, se han quedado cortos para atender al pago. Con una lista en la que a los tribunales de oposición se han sumado sobre todo los procesos de estabilización del personal, el Ayuntamiento de León ha tenido que aprobar un suplemento de crédito de 400.000 euros para abonar el pago de la participación en estos exámenes a quienes asisten como presidentes, secretarios o vocales, en su mayoría trabajadores de la propia administración local.

La partida de 400.000 euros adicionales se asienta ya en el presupuesto tras atender la propuesta planteada en el último Pleno. El expediente del Ayuntamiento de León justifica el suplemento económico al rebufo de las obligaciones que ya se han ejecutado. En el escrito se cita que, «en la actualidad, están pendiente de abono 114 de los procesos selectivos de estabilización que finalizaron en el año 2024, además de diversos procesos selectivos de ofertas de empleo ordinarias que se han desarrollado en los años 2024 y 2025».

La propuesta de gasto refleja que en su mayoría los pagos atienden a la estabilización de personal. Como se reseña en el informe, el Ayuntamiento de León ha realizado 114 procesos de estabilización de empleo para asentar en la plantilla a trabajadores que, en su día, entraron como interinos en la administración, pero acumulaban en algunos casos hasta 20 años de servicio: una bolsa que llegó a identificar al 45,3% de la nómina municipal y que, en los últimos años, afectaba a 417 personas. Pero para que adquirieran fijeza han tenido que superar unos trámites que necesitan la convocatoria de los tribunales, formados por otros compañeros, que terminen con esta temporalidad que se cortó en todas las administraciones públicas españolas a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE.

Hay pendientes de abonar las dietas por 114 procesos de estabilización de empleo con los que se ha asentado a los antiguos interinos históricos

La mayoría de la partida de 400.000 euros suplementarios, a los que se suman los 50.000 euros que había en el presupuesto, se ajustará a esta estabilización. Pero, como se reseña en el informe justificativo de la propuesta, «también se están desarrollando diversos procesos selectivos que finalizarán en el presente año». En tre ellos se cita «el concurso específico para un letrado asesor; 19 peones de limpieza viaria, el concurso específico para un coordinador del Área de Fomento y Hábitat Urbano; o el concurso específico para un jefe de servicio de Recursos Humanos».

El documento apostilla además que se desarrollan en la actualidad «diversos procesos selectivos que finalizarán en el presente año, como por ejemplo la oposición para 8 agentes de la Policía Local, la oposición para 10 bomberos, el concurso oposición para 2 técnicos superiores informáticos, dos técnicos de gestión informática, 3 técnicos auxiliares de informática, el concurso oposición para 32 peones de limpieza viaria, el concurso específico para un jefe del servicio de Archivo Municipal o el concurso específico del servicio Disciplina e Inspección Urbanística».

A mayores, se avanza que «están pendientes de abono diversas indemnizaciones por razón de servicio de varios empleados públicos y concejales, concretamente desde el mes de abril del año en curso, así como las que «se puedan producir a lo largo del año vigente». Esta partida, reducida con respecto a los procesos se selección y oposiciones, atiende a la asistencia a cursos o reuniones fuera de León.