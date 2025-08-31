El día grande más solidario en la Casa de Asturias en León

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

Las instalaciones de Navatejera de la Casa de Asturias en León se llenaron ayer por la tarde de actividad con el tradicional pregón que abre los días grandes de la fiesta de la Santina. Urbano González se encargó este año de protagonizar un acto que tuvo como novedad la recaudación solidaria de fondos para los enfermos que padecen ELA. Por vez primera, los socios pagaron un euro simbólico por el bollo preñado y la sidra que se reparte en la jornada del pregón, y que se destinará para financiar acciones de la Fundación ELA, para la que también se facilitó un número de cuenta. Para el domingo día 7 está prevista la tradicional procesión y misa en las instalaciones de la Casa de Asturias por la celebración de la Virgen de Covadonga. Ese día tendrá lugar la degustación de una fabada.