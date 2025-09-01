Los vecinos de la calle Jovellanos en León se quejan del descontrol del tráfico

Más de un año después de que les vendieran que su calle se peatonalizaba, que sólo habría acceso rodado para los garajes, los vecinos de Jovellanos, paralela a la avenida Nocedo, en el barrio de San Mamés, se preguntan si la publicidad del equipo de gobierno del Ayuntamiento de León cuadra con la imagen que viven a diario. No sólo se mantiene la circulación indiscriminada de los vehículos como antes de la reurbanización, sino que incluso ha aumentado la presencia de coches, motos y quads que campan a sus anchas tanto para el paso como para el estacionamiento.

Las quejas de los vecinos de Jovellanos, que comunica Jaime Balmes con Vázquez de Mella, las conoce de sobra el gobierno municipal desde hace meses. Pero, como lamentan, de nada ha servido. Las reclamaciones han sido en balde ante la falta de respuesta del Ayuntamiento de León, al que reclaman que aumente la presencia policial para acabar con la barra libre que sufren: coches que cruzan en las dos direcciones, pese a la señal de acceso limitado para garajes; vehículos de dos y cuatro ruedas que aparcan en batería, en línea y atravesados, entre los árboles y pegados a las fachadas...

Para el resultado que ha tenido, los vecinos insisten en que estaban casi mejor antes de la reurbanización que dejó la calzada al mismo nivel que las aceras. La intervención se incluyó en el presupuesto para la unificación de las zonas verdes del corredor de San Mamés, en la que se invirtieron 628.955 euros gracias al plan Edusi cofinanciado por la UE.