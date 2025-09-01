Hoy comienza el otoño meteorológico y esto es lo que nos espera, según Aemet

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Hoy, 1 de septiembre de 2025, da inicio el otoño meteorológico en España, una estación que tradicionalmente conjuga cambios drásticos en el clima y episodios de precipitaciones intensas y temperaturas en descenso. Sin embargo, las expectativas para este nuevo trimestre apuntan a un desarrollo atípico, con un alto grado de incertidumbre sobre las lluvias y claras señales de que las temperaturas podrían ser superiores a lo habitual en gran parte del territorio, según apunta la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El período otoñal, que se extenderá hasta el 30 de noviembre de 2025, se presenta así con anomalías térmicas y una evolución todavía difícil de predecir en lo relativo a las precipitaciones, según los últimos avances y modelos utilizados en la meteorología estacional. Las probabilidades y tendencias para toda España anuncian un otoño dominado por el calor y, posiblemente, por la escasez de lluvias en ciertos puntos clave del país.

La mayor parte del oeste y centro peninsular, así como Canarias, podría afrontar una temporada más seca de lo normal, como avisa Aemet.

Estas predicciones son para el conjunto del trimestre. Hay que tener presente que la incertidumbre es siempre mayor en lo que a lluvias se refiere, y más en otoño, cuando un solo episodio puede dejar en horas o días la precipitación normal de toda la estación.